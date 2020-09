Dnes o 16:27 ELA Zo Slovenska Žiadne plesy, väčšie SVADBY a preloženie termínu STUŽKOVEJ: Pri sobášoch hrozia aj mastné pokuty!

Po veľkej kritike od politikov, právnikov a bežných ľudí na margo prijatých opatrení ohľadom svadieb, dôjde k ďalšej úprave.

Zdroj: TASR/František Iván

Plesy sa tento rok zrejme konať nebudú, uviedol to v stredu po rokovaní vlády premiér Igor Matovič (OĽANO). O stužkových slávnostiach sa ešte diskutuje. Maturanti by ich eventuálne mohli mať na jar.

„Spoliehame sa na to, že na jar by sme mali mať na Slovensku k dispozícií rýchle vyšetrenia, aby sme v priebehu niekoľkých sekúnd vedeli zistiť pozitivitu nákazy,“ uviedol Matovič s tým, že medicína by dovtedy mala pokročiť.

Svadby

Na svadbách bude môcť byť najviac sto ľudí, ale zavedú sa prísnejšie kontroly. Majiteľ miesta, kde sa bude svadba konať, musí 48 hodín dopredu oznámiť jej konanie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Hygienici tiež zverejnia manuál bezpečnej svadby.

Pri pití a jedení nebudú vyžadované rúška, ani pri svadobných fotografiách, ale v iných situáciách áno.

Na svadby budú chodiť kontroly z hygieny aj s políciou. V červených regiónoch budú pokuty dvakrát vyššie ako v zelených. Pokutu v prípade porušenia pravidiel dostane podnik, kde sa svadba organizuje. Hygienici môžu udeliť najviac 20-tisícovú pokutu.

Na pleciach majiteľov

Premiér chce, aby zodpovednosť za svadobné hostiny niesli majitelia reštaurácií. Zatiaľ však nevie, či to bude právne možné. Podotkol, že ak majiteľ nebude schopný zabezpečiť hygienické opatrenia, tak svadbu nemá robiť. Predpokladá, že nariadenie k svadbám by malo byť zverejnené v priebehu jedného týždňa.

„Bude to naozaj na dohode medzi majiteľom toho priestoru a svadobnými hosťami, a najmä medzi ženíchom a nevestou. Do sto ľudí tú slobodu máte, ale za týchto prísnych podmienok,“ spresnil Matovič.

Nakritickejší je tanečný parket, preto prísne pokuty. Premiér povedal, že sto hostí (bez personálu) je kompromis.

"Naozaj nie sme v bezpečnej situácii. Sme v čase pandémie a keď to chceme zvládnuť, tak pri počte sto sa dá skresať aj veľká východniarska svadba,“ vysvetlil, prečo spomínaný počet. Pri 30 hosťoch, ktoré navrhla pandemická komisia, by to bol podľa neho „nonsens“.

Stužkové

Stužkové by sa podľa premiéra Matoviča mali presunúť z jesene na jar. Plesy sa túto sezónu konať nebudú, dodal. Povolené budú len svadby, kary a krstiny, lebo tieto akcie sa podľa premiéra dajú ťažko odložiť.

Zmeny zavedú od 1. októbra, dovtedy platia súčasné pravidlá.

Červené hlavné mesto

Hlavné mesto je na zozname tzv. červených miest a v Bratislave už platia prísnejšie pravidlá. Premiér hovorí, že regionálny hygienik v Bratislave je autonómny.

On má zvážiť, či ponechá prísnejšie pravidlá, alebo ich zjednotí s tými, ktoré budú platiť inde na Slovensku. „Bol by som rád, aby sme mali jednotné pravidlá,“ dodal.

Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová po rokovaní vlády uviedla, že ministerstvo zdravotníctva súhlasí s vyjadrením, ktoré bolo komunikované premiérom.

Pripomenula, že Pandemická komisia vlády SR je odporúčací orgán. „Je úplne prirodzené, že sú to kroky, ktoré sa týkajú celého štátu, majú celospoločenský a ekonomický rozmer. Uvedomujeme si, že nie len zdravotný,“ povedala Eliášová.

Ako doplnila, rezort zdravotníctva sa rozhoduje vždy na základe ochrany verejného zdravia ľudí. „Rozumieme, že treba nájsť celoplošný kompromis,“ uviedla.

Premiér podľa slov Eliášovej tieto návrhy komunikoval s hlavným hygienikom a ľuďmi z Úradu verejného zdravotníctva, rovnako je v úzkom kontakte s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO). Ako dodala, tieto veci sú dopredu predkonzultované.

Ilustračné foto