7. september 2020 Tlačové správy Fond vzájomnej pomoci zdvojnásobí príspevky pre ľudí zasiahnutými Covidom

Covid-19 prepísal príbehy asi všetkých z nás. Niekomu zmenil iba cestovateľské plány, inému naložil na dlhé mesiace úlohy domáceho učiteľa a kuchára.

Žiaľ, počas koronakrízy mnohí prišli o prácu, stratili príjem a dnes bojujú o prežitie. Valéria je rozvedenou matkou 14-ročne dcéry. Roky bojuje s rakovinou štítnej žľazy a k 140-eurovému dôchodku si privyrobila aspoň čosi v chránenej dielni. Tú ale počas prvej vlny pandémie zatvorili. Navyše jej kvôli korone prestal platiť exmanžel výživné.

Korona im zasiahla do života

Monika dostala kvôli korone výpoveď. Jej manžel síce pracuje, no z jeho 500-eurového príjmu neutiahnu hypotéku, účty a starostlivosť o dve malé deti.

V podobnej situácii je aj Marek z Prešova, len v obrátenom garde. Počas prvej vlny prišiel o prácu v bare a ako invalidný dôchodca si dnes prácu nevie nájsť.

Hlavným príjmom rodiny je preto mzda manželky. Blížiaci sa školský rok a náklady s ním spojené mu v kombinácii s nezaplatenými účtami robia riadne ťažkú hlavu.

Asi o stovku mesačne narástli náklady v rodine Dagmary. Jej dve dcéry trpia nevyliečiteľnou chorobou – cystickou fibrózou. Práve preto musia byť omnoho opatrnejší a dôslednejší pri dezinfekcii nielen rúk, odevov či domácnosti, ale najmä rehabilitačných či dýchacích pomôcok a prístrojov.

To sú len štyri z množstva príbehov ktoré môžete nájsť na stránke fondvzajomnej­pomoci.sk. Ľudia z celého Slovenska, od Zemplínu po Záhorie, žiadajú o pomoc.

Fond, ktorý vznikol z iniciatívy predsedu vlády Igora Matoviča, plnia svojimi príspevkami politici, ale aj podnikatelia či drobní darcovia. Uchádzať sa o podporu môže každý, koho sa situácia okolo pandémie Covid-19 negatívne dotkla.

Fond vzájomnej pomoci chce vyvolať vlnu solidarity v celej spoločnosti a aj preto Úrad vlády SR, vyzýva na pomoc zasiahnutým všetkých dobrých ľudí.

Zdvojnásobené príspevky

Každý dar, ktorí ľudia pošlú, fond znásobí. Ak teda prispejete na niektorý z horeuvedených príbehov desať eur, ďalších desať pošlú z Úradu vlády.

„Pomôžte nám pomáhať a vytvorme spolu záchrannú sieť pre všetkých, ktorí to potrebujú. Násobíme dobro a spoliehame sa na to, že práve vďaka aj drobným darom dobrých ľudí sa dostane k tým, ktorí to najviac potrebujú,“ hovorí vedúci Úradu vlády SR Július Jakab.

Na realizácii distribúcie pomoci úrad spolupracuje s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk, ktorý už desaťročie na Slovensku pomáha on-line ľuďom v núdzi, mimovládnym či cirkevným organizáciám, ale i školám a samosprávam. Za ten čas sprostredkoval dary vo výške skoro 12 miliónov eur.

