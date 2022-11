3 Galéria Zdroj: Daniela Pitoňáková/ FB iMeteo VIDEO: Na Slovensku napadol prvý SNEH: Kde už majú snehové vločky a kde nasneží? Štvrtok priniesol prvý sneh do niektorých lokalít Slovenska. Do bieleho rána sa zobudili najmä obyvatelia severných okresov, predovšetkým pod Tatrami. 17. november 2022 ELA Správy Rôzne

Zdroj: Daniela Pitoňáková/ FB iMeteo

Napríklad na Liptove sa tešili zo zasneženého rána, pričom sneh v Liptovskej Tepličke zahalil celú dedinu do jemného bieleho závoja. Snehu nebolo výrazné množstvo, napadlo do 1 cm.

Prvé vločky poletovali aj v Podolínci, Telgárte či v Liesku a sneh potešil aj mnohých Popradčanov. Krásne zasneženú krajinu mali ráno aj nad obcou Šumiac pod Kráľovou hoľou, kde sa taktiež vytvorila súvislá snehová pokrývka do 1 cm, informuje iMeteo.sk.

Snehu bude viac

Počas uplynulej noci sa hranica sneženia pohybovala ešte pomerne vysoko, avšak už zajtra bude výrazne klesať, a aj ostatné lokality Slovenska sa tak môžu tešiť na zimné zasnežené scenérie.

V noci zo štvrtku na piatok klesne hranica sneženia na úroveň okolo 600 m n. m. a v priebehu piatka klesne ešte nižšie.

Príliv studeného vzduchu na našom území sa totiž bude ešte zvýrazňovať a spolu s tým bude hranica sneženia klesať až do najnižších polôh.

Už počas zajtrajšieho dňa sa tak zabelie v ďalších nižšie položených okresoch a ešte výraznejšie začne snežiť v noci z piatka na sobotu, kde by sa mohlo „nakopiť“ do 10 cm, a to najmä na severe a severovýchode Slovenska.

Pozor na poľadovicu

Vo viacerých okresoch najmä na strednom a východnom Slovensku hrozí od štvrtkového večera poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa s platnosťou od 20.00 h.

Poľadovica sa môže vyskytnúť vo všetkých okresoch Prešovského kraja a v niektorých okresoch Košického, Žilinského a Banskobystrického kraja. Výstraha pred poľadovicou platí predbežne do piatka (18. 11.) 12.00 h.

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra – rôzne typy vedenia),“ uviedli meteorológovia.

Ako dodali, výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

