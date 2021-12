Zdroj: Dnes24.sk FOTO + VIDEO: Predvianočné nákupy v Nowom Targu. Slováci míňajú peniaze u susedov Nákupná turistika do susedných krajín je aktuálna aj v pandemickom období. Boli sme sa pozrieť, ako to cez víkend vyzeralo na známej tržnici v Poľsku. 19. december 2021 Veronika Hunyadiová Rôzne

Poľské mesto Nowy Targ je známe najmä svojou tržnicou, ktorá otvára svoje brány každý štvrtok a sobotu. Veľmi dobre ju poznajú aj Slováci, ktorí sem už roky chodia na nákupy.

Pandémia ale nákupnú turistiku značne obmedzila a tržnica plná ľudí a desiatky zájazdových autobusov zo Slovenska sú minulosťou. Na trhu neubudlo len kupujúcich ale aj samotných predajcov. Stánkov je počas pandémie menej ako v minulých rokoch.

Z rôznych kútov Slovenska

My sme sa boli pozrieť, ako to na tržnici vyzerá v posledný predvianočný víkend. Autobusy plné nákupov chtivých Slovákov by ste tu hľadali márne, parkovisko ale bolo plné áut aj so slovenskými evidenčnými číslami. Ľudia prišli na nákupy z Košíc, Vranova, Popradu, Kežmarku či Liptovského Mikuláša. Najväčší záujem bol o vianočné stromčeky, ozdoby ale aj o oblečenie, ovocie a zeleninu a tradičné syry a cukrovinky.

Čo sa týka pandemických opatrení, v Poľsku nemusíte mať v exteriéri prekryté ústa a nos. Rúška či respirátory malo na tvárach len zopár ľudí, väčšinou išlo o Slovákov. Nikto nikde nekontroluje ani covid pasy či potvrdenia.

Ako to na trhoch v sobotu (18. 12.) vyzeralo, si pozrite vo videu a priloženej galérii.

