FOTO: Všetkých obvinených z akcie Plevel v Žiline vzal sudca do väzby

Ďalšia akcia, po ktorej zostávajú vo väzby ľudia z prostredia súdnictva. NAKA ich tentoraz zadržala v Žiline.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Sudca pre prípravne konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica zobral všetky štyri obvinené a zadržané osoby v rámci policajnej akcie Plevel do väzby. Vyhovel tak návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Médiá o tom informoval prokurátor ÚŠP po tom, ako sudca rozhodoval od stredy (16. 9.) takmer 14 hodín do štvrtka rána.

Podľa informácií portálu Aktuality.sk mali byť medzi zadržanými bývalý sudca Krajského súdu v Žiline Pavol Polka a policajti zasahovali aj u predsedníčky Krajského súdu Žiliny Evy Kyselovej.

Štyria vo väzbe

„V predmetnej trestnej veci Pavla P. a spol. sudca pre prípravné konanie ŠTS vyhovel návrhu prokurátora na vzatie všetkých štyroch obvinených do väzby. Všetci štyria obvinení boli vzatí do väzby s tým, že bolo rozhodnuté o dôvodoch väzby tak, ako to bolo v návrhu prokurátora ÚŠP uvedené. S výnimkou u obvineného Daniela B., kde sudca pre prípravné konanie rozhodol o väzbe len z dôvodu kolúznej väzby,“ povedal novinárom prokurátor ÚŠP s tým, že vo veci sa ďalej vykonávajú procesné úkony.

Voči rozhodnutiu v prípade Daniela B. podal prokurátor sťažnosť, o ktorej bude po doručení rozhodovať Najvyšší súd SR (NS SR). Prokurátor ako dôvody väzby vo svojom návrhu uviedol dôvodnú obavu z kolúzneho konania a dôvod preventívnej väzby.

Obvinení podali sťažnosť

„Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica rozhodol o vzatí do väzby štyroch osôb, ktoré sú obvinené zo zločinu prijímania úplatku a iné. Dôvodom väzby u všetkých obvinených je obava z možného ovplyvňovania svedkov. U jedného z obvinených je dôvodom väzby aj obava z možného pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinení podali proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne NS SR. Sťažnosť podal aj prokurátor, keďže sudca pri jednom obvinenom neakceptoval preventívnu väzbu,“ potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

ŠTS v Banskej Bystrici rozhodoval v stredu o väzobnom stíhaní žilinského okresného sudcu Daniela B. a ďalších troch osôb vrátane bývalého krajského sudcu Pavla P. Zadržaní boli príslušníkmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) počas akcie s názvom Plevel, v rámci ktorej polícia zadržala 11 osôb.

Medzi zadržanými bola pôvodne aj predsedníčka Krajského súdu v Žiline Eva K., ktorá bola po zasadnutí pléna Ústavného súdu SR v utorok (15. 9.) prepustená bez obvinenia na slobodu. Na stíhanie sudcu Daniela B. dal ÚS SR v utorok súhlas. Akcia Plevel súvisí s korupčnou trestnou činnosťou, polícia razie a prehliadky vykonávala v pondelok (14. 9.).

Zdroj: TASR