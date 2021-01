4. január 2021 Zo zahraničia Francúzsko je naďalej pod paľbou kritiky za pomalosť očkovania: Spôsobuje ho aj odpor ľudí

Situáciu vo Francúzsku zhoršuje aj odpor voči očkovaniu, ktorý je oveľa vyšší ako v iných krajinách.

Zdroj: TASR/AP

Francúzske vedenie čelí rastúcemu tlaku na urýchlenie očkovania proti chorobe COVID-19, ktorému sa v tejto krajine do 1. januára podrobilo len niečo cez 500 ľudí.

Pomalé tempo vakcinácie vo Francúzsku však kritizuje aj prezident Emmanuel Macron, informovala v pondelok agentúra AFP. Kritici podľa AFP poukazujú na to, že za rovnaký čas bolo v Nemecku proti COVID-19 zaočkovaných asi 200-tisíc ľudí.

Je to škandál!

Veľkým kritikom pomalého priebehu očkovacej kampane vo Francúzsku je Jean Rottner, ktorý je najvyšším predstaviteľom regiónu Grand Est na východe Francúzska, kde zaznamenávajú obzvlášť prudký nárast počtu nakazených.

„To, čo vidíme, je škandál,“ uviedol Rottner pre televíziu France 2. Apeloval, že očkovanie sa musí urýchliť.

Podľa tohto politika z opozičnej pravicovej strany Republikáni (LR) „Francúzi potrebujú i jasné a jednoznačné stanoviská od vlády, ktorá vie, kam smeruje“. Zdôraznil, že očkovacia kampaň takýto dojem nevyvoláva.

S rastúcim tlakom na Macrona, aby prevzal osobnú zodpovednosť za vzniknutú situáciu, Elyzejský palác informoval, že v pondelok sa uskutoční prezidentovo stretnutie s predstaviteľmi príslušných rezortov vrátane predsedu vlády Jeana Castexa, aby diskutovali o očkovaní vo Francúzsku.

Odpor voči očkovaniu

Situáciu vo Francúzsku zhoršuje aj odpor voči očkovaniu, ktorý je oveľa vyšší ako v iných krajinách, a to napriek tomu, že práve vo Francúzsku žil a pôsobil Louis Pasteur, ktorý bol priekopníkom imunizácie.

Podľa prieskumu verejnej mienky z minulého týždňa, ktorý urobil inštitút Ipsos Global Advisor v spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom, sa proti chorobe COVID-19 chce dať očkovať len 40 percent Francúzov, pričom v Británii je rozhodnutých dať sa zaočkovať 77 percent ľudí.

Vo Francúzsku sa v prvej fáze očkovacej kampane zameriavajú na obyvateľov domovov s opatrovateľskou službou, čo je podľa AFP namáhavý proces, pretože sa vyžaduje súhlas každého jednotlivca.

Minister zdravotníctva Olivier Véran však medzičasom oznámil, že od pondelka môžu byť zaočkovaní aj zdravotníci vo veku nad 50 rokov.

EÚ zatiaľ na použitie schválila iba vakcínu spoločností Pfizer-BioNTech, zatiaľ čo vakcína vyvinutá francúzskou spoločnosťou Sanofi a britskou spoločnosťou GSK bude kvôli oneskoreniam pripravená až neskôr v tomto roku. Francúzska vláda v tejto súvislosti rázne odmietla špekulácie, že vyčkáva na vakcíny „domácej“ výroby.

Terčom kritiky vo Francúzsku je aj spôsob zapojenia verejnosti do očkovacej kampane. Prezident Macron vo svojom novoročnom prejave navrhol, aby v nej mali zastúpenie aj radoví občania.

Budú žrebovať

Malo by ísť o 35 osôb, ktorých mená budú vyžrebované v pondelok a ktoré budú zastupovať celé spektrum názorov na očkovanie. Očakáva sa, že do leta by takýto poradný orgán Rady pre ekonomické a sociálne záležitosti (CESE) mal vypracovať správu hodnotiacu postup vlády pri očkovacej kampani.

Táto iniciatíva však narazila na odpor časti francúzskych politikov. Opozičný pravicový poslanec Fabien Di Filippo (LR) žiada, aby činnosť vlády vo veci očkovacej kampane kontrolovali poslanci Národného zhromaždenia, keďže na to majú mandát od občanov.

V podobnom duchu sa vyjadril aj europoslanec za Zelených Yannick Jadot či senátorka Esther Benbassaová, podľa ktorej návrh s losovaním občianskych poradcov vlády súvisí s tým, že vedenie krajiny sa takto chce zapáčiť masám.

„Chceme vakcíny, nie hračičky, ktoré majú hasiť požiar nespokojnosti,“ vyhlásila senátorka.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR