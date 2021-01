2. január 2021 MI Zo zahraničia Ak sa zamestnanec zaočkuje proti Covid-19, dostane ODMENU! Kto sa môže tešiť?

Zatiaľ dostal takýto nápad len výrobca Škoda Auto v Českej republike. Svojich zamestnancov chce očkovať proti korone vo vlastnej réžii a robí všetko preto, aby ich čo najviac motivoval.

Firmy si veľmi dobre uvedomujú, že zdraví zamestnanci schopní podávať plnohodnotné výkony sú absolútne kľúčoví. Preto mnohé spoločnosti vidia záchranu z koronakrízy práve v očkovaní svojich ľudí.

Česká Škoda Auto zrejme ukazuje trend, ktorým sa môžu uberať aj ďalšie firmy na Slovensku.

Zvláštny bonus

Český portál lidovky.cz informuje o rozsiahlych plánoch českej škodovky, ktorá už vytvára vlastný očkovaní plán pre svojich zamestnancov. A tiež zvláštne odmeny.

„Za očkovanie získajú zamestnanci body v rámci benefitov, za ktoré si potom môžu vybrať zadarmo rôzny tovar alebo služby,“ cituje portál slová hovorcu Škody Auto Tomáša Koteru.

Vakcinácia bude zadarmo a už teraz o ňu prejavila záujem viac ako polovica ľudí pracujúcich v škodováckych závodoch v Mladej Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí.

„Denne sme schopní zaočkovať až 1200 zamestnan­cov,“ priblížil T. Kotera. Spoločnosť nestráca ani chvíľu a už dnes má zabezpečený dostatok ihiel a striekačiek. „Očkovanie bude zabezpečené našim interným zdravotníckym personálom,“ dodal hovorca.

Vlastné očkovacie centrá

Portál približuje, že Škoda Auto plánuje spustiť po celej republike 15 stacionárnych očkovacích centier a ďalšie tri budú mobilné. Vakcína bude ponúknutá nielen všetkým zamestnancom, ale aj agentúrnym pracovníkom a zamestnancom integrovaných firiem.

Automobilka tak už má skoro všetko pripravené a chýba jej len to najdôležitejšie – samotné vakcíny. Získať ich rýchlo však nebude jednoduché. Monopol na ich distribúciu má štát a ako prví na rade sú zdravotníci, policajti, vojaci a seniori, teda podobne ako na Slovensku.

„V tejto chvíli je pre nás zásadnou otázkou, kedy bude možné získať od štátu vakcíny a či nám bude umožnené získať ich od dodávateľa priamo,“ citujú lidovky.cz škodováckeho hovorcu.

V automobilke sa ešte spoliehajú na to, že ak by bol slabý záujem o očkovanie v rámci prvej vlny prioritných skupín, tak by štát mohol uvoľniť nevyužité dávky pre iné sektory, napríklad aj pre zamestnancov Škoda Auto.

„Aktuálne odhadované náklady na očkovanie a súvisiace projekty sa pohybujú v desiatkach miliónov korún,“ dodal Kotera.

