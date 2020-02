3. február 2020 Zo zahraničia Príznaky vírusu má 36 cestujúcich letu z Číny, kde boli aj Slováci

Dovedna 36 ľudí, ktorých v nedeľu letecky evakuovali z čínskeho mesta Wu-chan do Francúzska, vykazuje symptómy nového koronavírusu.

Zdroj: TASR

Oznámila to v noci na pondelok francúzska ministerka zdravotníctva Agnes Buzynová, píše agentúra AFP. Lietadlo Airbus A380, prenajaté Francúzskom, viezlo z Wu-chanu, považovaného za ohnisko epidémie koronavírusu, dovedna 254 osôb z 30 prevažne európskych krajín, medzi nimi 65 Francúzov.

Sú pod dozorom lekárov

Let odštartoval z Číny v nedeľu ráno a v popoludňajších hodinách pristál vo Francúzsku, odkiaľ potom zamieril do Bruselu. Na jeho palube bolo aj päť Čechov a dvaja Slováci, ktorých z Bruselu previezol do Prahy český vládny špeciál Jak-40. Slovákov odtiaľ previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.

Buzynová uviedla, že približne 20 ľudí, ktorí mali príznaky vírusu, zostalo na letiskovej ploche juhofrancúzskej vojenskej základne Istres, kde lietadlo pristálo, aby sa tam podrobili lekárskym vyšetreniam. Sú medzi nimi byť Francúzi i občania neeurópskych krajín. Výsledky ich lekárskych testov budú podľa francúzskeho ministerstva zdravotníctva známe v priebehu pondelka.

Ďalších 16 cudzincov, ktorí taktiež vykazovali symptómy vírusu, bolo letecky evakuovaných do svojich vlastí, píše AFP.

Celkovo 124 nefrancúzskych pasažierov urýchlene evakuovali z Francúzska do Bruselu a následne do ich domovských krajín. Ďalších približne 60 pasažierov z krajín ako Mexiko, Rwanda, Brazília a Gruzínsko zostalo nateraz vo Francúzsku.

Tisíce nakazených

Niektorí z nich ostanú 14 dní v karanténe, zatiaľ čo tí, ktorí nebudú vykazovať symptómy vírusu, budú poslaní do svojich vlastí, uviedol francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.

Po prílete do Bruselu preventívne izolovali deväť Belgičanov s ich tromi partnermi a tiež 15 Holanďanov s ich dvoma čínskymi partnermi, informovala agentúra Belga.

Nový koronavírus 2019-nCoV, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS a od vlaňajšieho decembra sa šíri zo stredočínskeho veľkomesta Wu-chan, si vyžiadal už 361 životoch a vyše 17 200 nakazených. Vo Francúzku dosiaľ evidujú šesť potvrdených prípadov nákazy.

9 Galéria

Zdroj: TASR