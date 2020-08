Futbaloví fanúšikovia sa dali dokopy a vláde odkazujú: Ste HROBÁRI nášho športu! FOTO

View this post on Instagram

VÝZVA VŠETKÝM FANÚŠIKOM, KTORÝM NIE JE SLOVENSKÝ ŠPORT ĽAHOSTAJNÝ! Určite ste si už všetci všimli informáciu, že od 1. septembra bude môcť byť na štadióne opäť len 1000 ľudí. V preklade to znamená, že nie len futbalové zápasy sa budú hrať prakticky bez fanúšikov ako aj všetky ostatné športové podujatia na Slovensku. Toto rozhodnutie berieme MY ULTRAS SLOVAN ako ďalšiu ranu pre už tak zdevastovaný a krvácajúci SLOVENSKÝ ŠPORT, ktorý toto už nemusí vôbec prežiť! Považujeme to za populistické rozhodnutie zámerne namierené proti športu na Slovensku v čase, keď ľudia bez obmedzení chodia na kúpaliská, do nákupných centier, barov či na diskotéky. Nenechajme to len tak bez povšimnutia. V tomto prípade musíme už všetci spojiť sily bez rozdielu klubovej či športovej príslušnosti a vytvoriť verejný tlak na zmenu tohto nezmyselného rozhodnutia. Musíme konať hneď, lebo potom už bude neskoro, keď slovenský šport definitívne vykrváca... Po dohode s TT, MT, KE, NR, DS, ZA, BB či PU by sme radi vyzvali touto cestou komplet všetky ULTRAS BANDY, FANKLUBY, ale aj iné fanúšikovské zoskupenia naprieč celým SLOVENSKOM bez rozdielu ligy či športu a už od tohto víkendu vyvesili na svojom zápase, vo svojom sektore či na obľúbenom mieste transparent s nápisom: HROBÁRI ŠPORTU NA SLOVENSKU. Fotografiu vašej bandy či vás s transparentom zdieľajte na vašich ULTRAS stránkach pod označením: #HrobáriŠportuNaSlovensku Veríme, že kompetentné osoby sa zobudia a začnú už konečne pre ŠPORT NA SLOVENSKU niečo robiť a ak ho budú ďalej pochovávať a ignorovať, tak my FANÚŠIKOVIA ŠPORTU NA SLOVENSKU budeme postupovať ďalšími krokmi... USP & ULTRAS SLOVAN