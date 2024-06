5. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Globálny nedostatok a EXTRÉMNE ceny: Pomarančový džús môže byť čoskoro BEZ pomarančov Extrémne počasie a nebezpečné choroby ovplyvňujú úrodu pomarančov, ktorých cena raketovo stúpa. Zúfalí sú aj výrobcovia džúsov.

Na svete je obrovský nedostatok pomarančov. Ten spôsobil raketový rast cien a reagujú na to aj výrobcovia džúsov. Podľa FOX Business už viacerí z nich zvažujú prechod na alternatívne druhy ovocia.

Znamenalo by to, že pomarančový džús by bol bez pomarančov!

Medziročný rast ceny pomarančov predstavuje 33 percent. Ešte výraznejšie tento fakt vyznieva, keď si porovnáme dnešné ceny na svetovom trhu s januárom 2021. V tom prípade odhalíme, že rast cien bol o extrémnych 210 percent.

Sucho a choroby

Za brutálnym nárastom cien sú podľa Tena Jenkina, generálneho riaditeľa spoločnosti OXYGen Financial, tri hlavné faktory – sucho, choroby a zvýšený dopyt.

Produkcia pomarančov klesá napríklad na Floride, ktorá je hlavným zdrojom tohto ovocia v USA. Extrémne počasie a choroby zase ovplyvňujú úrodu v Brazílii, ktorá vytvára 70 percent celosvetovej produkcie.

„Pomarančovníky v Brazílii trpeli chorobou známou ako zelenanie citrusov. Po infikovaní citrusové stromy produkujú plody, ktoré sú čiastočne zelené, malé, zdeformované a horké. Neexistuje žiadny liek a stromy zvyčajne umierajú v priebehu niekoľkých rokov po infekcii,“ píše server.

Uplynulá úroda tak bola v Brazílii najhoršia za viac ako tri posledné desaťročia. V roku 2024 a 2025 sa predpokladá, že krajina vyprodukuje o 25 percent pomarančov menej.

Ceny prudko rastú

„Toto je kríza! Nikdy sme nič podobné nevideli, dokonca ani počas veľkých mrazov a veľkých hurikánov,“ krúti hlavou prezident Medzinárodnej asociácie výrobcov ovocných a zeleninových štiav Kees Cools.

V dôsledku toho raketovo stúpajú aj ceny pomarančového džúsu. V Spojených štátoch napríklad za rok zdražel o 41 percent. V minulosti sa výrobcovia pomarančového džúsu snažili pripraviť na obdobia s nedostatočnou úrodou tak, že zásoby mrazili a takto zakonzervované im vydržali aj dva roky. Portál pripomína, že už im dochádzajú aj tieto rezervy.

Pomarančový džús bez pomarančov?

Kees Cools priznal, že výrobcovia možno budú musieť zvážiť použitie iného ovocia, akým sú napríklad mandarínky. Ich stromy sú podľa jeho slov odolnejšie voči ochoreniu zelenania citrusov. Ak by sa k tomu uchýlili, neznamená to, že by sme okamžite prišli o pomarančový džús. Cools priznáva, že by to bol zdĺhavý proces.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk