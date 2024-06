4. jún 2024 Zo zahraničia Blíži sa záplavová vlna na Dunaji: V pozore sú už aj Maďari Vplyvom zrážok, ktoré aktuálne padajú v povodí Dunaja, sa na maďarský úsek rieky blíži záplavová vlna.

Očakáva sa, že kulminovať bude okolo úrovne uzavretia dolného nábrežia v Budapešti. Pre komerčnú rozhlasovú stanicu InfoRádió to v utorok uviedla hovorkyňa Celoštátneho riaditeľstva vodného hospodárstva (OVF) Gabriella Siklósová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Bez väčších problémov?

Podľa jej slov v hornom povodí Dunaja spadlo v uplynulých dňoch oveľa viac zrážok, ako sa očakávalo. Navyše meteorológovia očakávajú výdatné dažde aj v najbližších troch dňoch.

Táto záplavová vlna by však nemala spôsobiť vážnejšie problémy, pretože nepršalo v celej oblasti povodia Dunaja.

Výdatné zrážky

„Na rozdiel od veľkej dunajskej povodne v roku 2013 prítoky teraz neodvádzajú veľké množstvo vody do Dunaja ani do povodia a momentálne sú tam ešte relatívne malé záplavové vlny. V praxi to znamená, že padajúce a nahromadené zrážky teraz dokáže koryto Dunaja odviesť,“ dodala hovorkyňa.

Vplyvom silných dažďov boli ale zaplavené záhrady a cesty v juhomaďarskej Tolnianskej stolici, kde na ochranu proti povodni použili aj vrecia s pieskom.

Podľa servera idokep.hu vo Fonyóde spadlo 74 milimetrov zrážok a v Nagymányoku 61 milimetrov, kde sa jarky rýchlo zaplnili a vodu už nedokázali odviesť.

