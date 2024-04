11. apríl 2024 Jakub Forgács Krimi HÁDKA kolegov skončila KRVAVÝM útokom: DOREZANÉHO muža previezli do nemocnice Na strednom Slovensku došlo ku hrozivej udalosti. Ľudia, ktorí prišli nakupovať, boli svedkami krvavého incidentu.

Pred obchodom v Novej Bani (okres Žarnovica) došlo podľa portálu Noviny.sk ku krvavému incidentu, ktorému predchádzala hádka dvoch mužov. „Najskôr sa hádali, hlučná výmena názorov medzi dvomi kolegami z práce ale nečakane vyeskalovala útokom nožom. Ten vytiahol jeden z mužov,“ píše portál.

Krvavý útok

„Páchateľ nožíkom zaútočil na poškodeného muža, ktorý sa bránil a spôsobil mu rezné poranenia. Útoku predchádzala slovná hádka, ale presné príčiny prečo ku skutku došlo polícia vyšetruje,“ uviedla pre Noviny.sk banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Ľudia, ktorí prišli nakupovať, podľa portálu zalarmovali políciu. „Policajti tam teda boli rýchlo a útočníka zadržali,“ píšu Noviny.sk.

Zranený tridsiatnik

Podstatne horšie dopadol zranený tridsiatnik, ktorý bol podľa portálu s viacerými reznými ranami prevezený do nemocnice v Žiari nad Hronom. „Pacient bol napadnutý nožom čím mu bolo spôsobené značné poranenie predkolenia a predlaktia, s poškodením svalov. Uvedené poranenia si vyžiadali ošetrenie cestou chirurgického urgentu,“ uviedla Eva Peterová, hovorkyňa Agel SK so slovami, že po zašití rán ho prepustili do domáceho ošetrenia.

Prípad a okolnosti útoku vyšetruje polícia. „Polícia v Novej Bani začala trestné stíhanie pre prečin výtržníctvo,“ dodala Faltániová.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk