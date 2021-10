Harabin vyvolal na súde ROZRUCH: Vy ste nepríčetný človek, hovoril justičnému strážcovi

Obžalovaný, jeho obhajca Ľubomír Hlbočan a bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin prišli do budovy súdu bez rúšok. Práve Harabin mal konflikt s príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Video zverejnil portál topky.sk.

Všetko to začalo tým, že príslušník justičnej stráže vyzval bývalého sudcu, aby si nasadil rúško. To však Štefan Harabin razantne odmietol.

„Mňa váš pokyn nezaujíma, tu v budove súdu platí zákon. Páchate trestnú činnosť,“ zvyšoval Harabin hlas na príslušníka ZVJS. Ten však trval na nariadení, čo ešte viac Harabina rozčúlilo.

„Čo si to dovoľujete? Vy páchate trestnú činnosť a vy mi hovoríte, že nemám na vás kričať. Ja nemám právnu povinnosť nosiť rúško,“ kričal Harabin a pokračoval: „Zvlečte uniformu! Veď vy ste nepríčetný človek!“ Harabin reagoval na príslušníka ZVJS preto, že si nevšimol pani, ktorá nemala nasadené rúško. Dôvodom bolo, že pila kávu.

Napokon sa Harabin cez stráž pretlačil, ale do pojednávacej miestnosti sa nedostal. Tam predseda senátu NS SR vpustil napokon len prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáša Honza a advokáta Hlbočana, ktorý si rúško napokon nasadil.

Šéfredaktora časopisu Zem a Vek obžalovaného z trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia voči verdiktu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z konca roku 2019, uznali za vinného. Súd mu určil zaplatiť peňažný trest vo výške štyritisíc eur.

Pokiaľ by Rostas peňažný trest nezaplatil, išiel by do väzenia na tri mesiace. Obžalovaný si rozsudok nevypočul, keďže ho nevpustili do súdnej siene z dôvodu, že odmietol mať rúško.