Hasiči TRAGICKY prišli o dvoch kolegov: Zverejnili SLOVÁ, z ktorých sa tisnú slzy do očí

TRAGICKY prišli o dvoch kolegov: Zverejnili SLOVÁ, z ktorých sa tisnú slzy do očí Hasiči pri nehode na D1 prišli o dvoch kolegov a priateľov. Zverejnili dojemný status.

Slovenskom v pondelok (27. mája) obletela mimoriadne smutná správa. Na diaľnici D1 v katastri obce Horná Streda v smere na Žilinu sa stala tragická nehoda.

Tragická zrážka

Dve hasičské autá a jedno auto mýtnej polície boli vyslané k inému horiacemu autu odstavenému na krajnici. „Vodič nákladného motorového vozidla značky Scania z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do pravej časti vozovky, kde narazil prednou časťou vozidla do tam na krajnici stojaceho vozidla Mýtnej polície, v ktorom v tom čase sedel 42-ročný úradník mýtnej jednotky. Ten v dôsledku nárazu utrpel mnohopočetné zranenia a bol leteckou záchrannou službou transportovaný do nemocnice. Príslušníčka PZ, ktorá v čase nárazu stála vedľa vozidla, utrpela ľahké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice,“ informovala polícia.

Nákladné auto narazilo aj do hasičského auta stojaceho na krajnici. Vedľa neho stáli dvaja hasiči. „Títo muži vo veku 27 a 43 rokov následkom nárazu utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Druhé vozidlo hasičského zboru následkom nárazu vymrštilo do stredu vozovky,“ dodala polícia.

Smutné slová hasičov

Hasičský a záchranný zbor reagoval na tragickú správu. „Hasičský a záchranný zbor prišiel včera v podvečerných hodinách pri tragickej dopravnej nehode o dvoch svojich kolegov. O kolegov, ktorí nikdy neváhali nasadiť svoj život pre pomoc iným. O tých, ktorí svoju prácu milovali a brali ju ako poslanie pri výkone služobných povinností, ale aj mimo nich. O ľudí, ktorí neváhali kedykoľvek a komukoľvek z nás podať pomocnú ruku,“ napísali hasiči na sociálnej sieti.

Zbor dodáva, že hasič sa počas života mnohokrát stretne s ťažkými úrazmi a smrťou: „Pri pohľade na trpiaceho myslí na svoju rodinu a v kútiku duše dúfa, že zachraňovaný svoj boj o život vyhrá a ešte niekedy bude môcť objať svojich blízkych.“

„Sme síce profesionáli, ale v prvom rade sme ľudia. Ľudia, ktorí si pri pohľade na utrpenie iného uvedomujú, že sa to môže stať každému jednému z nás.“

„Súcitíme s tými, ktorým pomáhame. Často máme zovreté hrdlo aj napriek tomu, že sa snažíme na celú situáciu pozerať s nadhľadom a rozvahou. Tragédie však občas zasiahnu aj nás, hasičov. Tá včerajšia zasiahla rodiny a blízkych našich zosnulých kolegov a rovnako tak celý Hasičský a záchranný zbor, ktorý prišiel o svojich dvoch skvelých príslušníkov a priateľov. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám, príbuzným, priateľom a kolegom. Táto udalosť je pre nás obrovskou ranou a nenahraditeľnou stratou. Nikdy na Vás nezabudneme,“ dodal Hasičský a záchranný zbor.

