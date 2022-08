Havarovala a jej auto vzbĺklo: Hollywoodska herečka Anne Heche je vo VÁŽNOM STAVE!

Americká herečka Anne Hecheová utrpela v piatok vážne zranenia pri nehode, pri ktorej svojím autom vrazila do rodinného domu v Los Angeles. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na americké médiá.

K incidentu došlo v losangeleskej štvrti Mar Vista. Miestny hasičský zbor na Twitteri informoval, že auto po náraze začalo horieť. Ženu, ktorú v ňom našli na sedadle vodiča, previezli so život ohrozujúcimi zraneniami do neďalekej nemocnice. Na miesto dorazilo 59 hasičov a trvalo im 65 minút, kým požiar úplne dostali pod kontrolu a uhasili.

Hasiči neinformovali o identite vodiča, podľa webovej stránky TMZ, špecializujúcej sa na celebrity, však osobou, ktorá sedela v modrom Mini Cooperi, bola 53-ročná Hecheová. Tým istým autom predtým podľa svedkov narazila do garážového komplexu, no keď sa jej miestni obyvatelia snažili pomôcť, zaradila spiatočku a z miesta odišla.

Portál tiež zverejnil fotografiu zachytávajúcu Hecheovú v aute krátko po prvom náraze. Upozornil, že v držiaku na poháre vedľa radiacej páky je fľaša s červeným uzáverom, zrejme od alkoholu.

TMZ sa podarilo získať i zábery z pouličnej kamery, na ktorých vidno, ako sa modrý Mini Cooper preženie veľkou rýchlosťou po jednej z ulíc kalifornskej metropoly.

Hecheová sa stal známou v 90. rokoch vďaka filmom ako Šesť dní, sedem nocí, Krycie meno Donnie Brasco či Tajomstvo minulého leta. Účinkovala aj v seriáloch, napríklad Ally McBealová alebo Muži na stromoch. V roku 1991 získala cenu Emmy za úlohu v seriáli Iný svet (Another World).

Na začiatku roku 1998 prenikol na verejnosť jej vzťah s komičkou Ellen DeGeneresovou, s ktorou chcela uzavrieť registrované partnerstvo. Médiá mu venovali veľkú pozornosť, čo ovplyvnilo aj jej prácu. Rozišli sa v roku 2000, pričom a Hecheová tvrdila, že to nebolo z dôvodu zmeny sexuálnej orientácie. Neskôr mala po jednom synovi zo vzťahov s hercami Colemanom Laffoonom a Jamesom Tupperom.

V jednej z televíznych relácií Hecheová uviedla, že asi 31 rokov mala psychické problémy, pretože ju v detstve zneužíval jej otec.

.@Stu_Mundel was over this wild scene at the top of our noon newscast - a car that had crashed into an apartment complex in Mar Vista area



our crew captured the moment the suspected driver, now identified by @TMZ as actress Anne Heche, suddenly arose from the stretcher pic.twitter.com/WGQQjA4uXJ