Hoax alebo realita? Slovnaft chcú vysťahovať z Bratislavy

V poslednom čase sa sa stále častejšie dozvedáme o znečistenej vode a vzduchu v našom meste.

Od nástupu Jána Budaja na post ministra životného prostredia sa začali diať veci. Postupne prešetruje rôzne environentálne záťaže a prichádza s novými nápadmi, ako zlepšiť životné prostredie. Aktuálne sa podľa portálu Aktuality.sk zaoberá myšlienkou na presťahovanie rafinérie Slovnaft z Bratislavy. Je to vraj oprášená myšlienka, s ktorou sa pohrávali už aj komunisti.

Hluk a smrad

Najmä obyvatelia Ružinova, Vrakune a Podunajských Biskupíc vedia, že rafinéria vie občas riadne znepríjemniť život. Zvyknú upozorňovať na to, keď je príliš hlučná alebo spôsobuje viac smradu ako inokedy. Treba však jedným dychom dodať, že Slovnaft sa snaží byť dobrý susedom. Bratislave pomohol s bikeharingom a robí rôzne dobrovoľnícke aktivity. Z debaty, ktorú otvorili politici, rafinéria nie je nadšená.

„Politici by k takýmto strategickým témam, ktoré zasahujú do integrity podnikateľského subjektu, mali pristupovať obozretnejšie a s väčšou vážnosťou. Zároveň si musia byť vedomí, že ich vyjadrenia sledujú aj ďalší zahraniční investori, ktorí to môžu vnímať ako zneistenie podnikateľského prostredia,“ uviedol hovorca Slovnaftu Anton Molnár, ktorý tiež prízvukuje, že rafinéria sa neustále modernizuje a jej dopady na životné prostredie sa eliminujú.

Hoax

Otváranie tejto témy je podľa niektorých odborníkov dokonca na úrovni hoaxu a je to úplne nereálna téma.

„Slovnaft je jedna z najmodernejších svetových rafinérií. Umiestnenie akejkoľvek rafinérie alebo jednoducho veľkého podniku si vyžaduje rozsiahle plánovanie a úvahy o sťahovaní Sovnaftu sú v tejto chvíli úplne nerealistické z ekonomických aj ných dôvodov,“ vraví analytik, bývalý riaditeľ Výskumného ústavu pre ropu a uhľovodíkové plyny Jozef Mikulec.

Dodáva, že by nešlo len o presťahovanie budovy, ale treba vybudovať riadnu infraštruktúru, čo by bolo mimoriadne drahé.

„Teraz, keď je kríza, treba debatovať o témach, ktoré sú skutočne dôležité, o tom, ako nás z nej vyviesť. Debaty o sťahovaní Slovnaftu sú absolútne nerelevantné,“ uzatvára Jozef Mikulec,

