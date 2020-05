7. máj 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Hokejisti Slovenska majú odklad: O olympiádu si to rozdajú až o rok! Čo bude s Ramsayom?

Augustový olympijský kvalifikačný turnaj v Bratislave, na ktorom mali slovenskí hokejisti bojovať o miestenku na ZOH 2022, sa uskutoční o rok neskôr.

Zdroj: TASR

Informovala o tom Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) po stredajšom zasadnutí Rady IIHF.

Radšej až o rok

IIHF oznámila hostiteľským krajinám, že kvalifikácia na ZOH 2022 v Pekingu sa presúva na rok 2021. Dôvodom je stále neistá situácia v Európe, ktorá je spôsobená šírením koronavírusu. Olympijská kvalifikácia sa presúva na termín 26.-29. august 2021, rozhodnutie podlieha ešte schváleniu exekutívy Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Šatan to privítal

„Zatiaľ sme neboli v žiadnej fáze prípravy, pretože sme čakali na rozhodnutie IIHF. Pre nás je toto lepšia možnosť, pretože hrozilo, že sa bude hrať bez divákov. Tým, že sa kvalifikácia odloží, budeme mať viac času na prípravu a je väčšia šanca, že tam budú aj diváci,“ reagoval na rozhodnutie IIHF prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.

Dejiskom zostáva Bratislava

Slováci si postup na ZOH 2022 musia vybojovať na turnaji záverečného kola kvalifikácie, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť 27.-30. augusta 2020. Ich súpermi sú Bielorusi, Rakúšania a Poliaci, pričom na zimnú olympiádu postúpi len víťaz. Miestom konania zostáva aj pre budúci rok Bratislava.

Craiga budú riešiť

Isté však nie je, kto povedie slovenský tím. Súčasnému reprezentačnému trénerovi Craigovi Ramsaymu mal kontrakt vypršať na konci augusta 2020, teda po skončení olympijskej kvalifikácie v pôvodnom termíne. To, že sa na slovenskej striedačke predstaví, je však stále možné. „S Craigom sme zatiaľ dohodnutí tak, že jeho kontrakt je zamrazený. Keď budeme vedieť, aký je ďalší program národného tímu a aké sú ďalšie akcie, tak sa budeme rozprávať, ako ho znova aktivovať. Zatiaľ je to čerstvá správa a nemali sme čas to riešiť,“ povedal Šatan pre hockeyslovakia.sk.

V Pekingu by hrali so Severanami

Hostiteľskými krajinami ďalších dvoch kvalifikačných skupín sú Lotyšsko a Nórsko. Ak by sa Slovákom podarilo z domáceho kvalifikačného turnaja postúpiť na ZOH 2022, stretli by sa v základnej C-skupine v Pekingu s určitosťou s Fínmi a Švédmi. Tretí súper v skupine by bol ďalší úspešný kvalifikant.

Zloženie finálových skupín kvalifikácie ZOH 2022:

D-skupina /Bratislava/: SLOVENSKO, Bielorusko, Rakúsko, Poľsko

E-skupina /Riga/: Lotyšsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko

F-skupina /Nórsko/: Nórsko, Dánsko, Kórejská republika, Slovinsko

Zloženie základných skupín hokejového turnaja na ZOH 2022:

A-skupina: Kanada (1), USA (6), Nemecko (7), Čína (12)

B-skupina: Rusko (2), Česko (5), Švajčiarsko (8), kvalifikant 3

C-skupina: Fínsko (3), Švédsko (4), kvalifikant 1, kvalifikant 2

Zdroj: TASR/Dnes24.sk