Hokejový reprezentant nasmeroval vláde a Matovičovi jasný ODKAZ: Nezabíjajte sny!

#NezabijajteSny @igor_matovic_olano ps: sorry za pravopisne chyby;) bohuzial na slovensku sa nedaju spravit bubliny ako nhl kedze je to uplne o niecom inom financne na svk sa funguje na divakoch na stadione a sponzorov co daju pebiaze aby ich ludia videli .... nemam riesenie ale zakazat ludom zit je to rovnake ako zit v klietke ... ok zdravie je prvorade dokonca som si na 90percent isty ze som koronu aj s rodinou mal zaciatkom februara .. nebolo to prijemne .. takze je fajn ze si davaju ludia pozor ... tak isto nemam riesenie ako to inak urobit ... ale preto som neni zdravotnik ale sportovec teda zatial .. pokial sa nerozhodnu ludia co ma platia inak ... za co som rad ze mam stale este robotu....