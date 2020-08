28. august 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Slovenská partnerka nakazeného bojovníka Vémolu: V takom zlom stave som ho ešte nevidela!

Dni plné strachu. Tie si prežila Lela Ceterová so svojim partnerom, zápasníkom MMA Karlosom Vémolom a ich dcérkou Lili. Všetkých ich skolil koronavírus.

Obávaný tvrďas a hviezda českého MMA si prežil peklo. Mal pozitívny test na COVID-19 a na vlastnej koži pocítil, akú môže mať koronavírus silu. Aj taký borec zaľahol do postele a bol pred vírusom na pozore.

Príznaky ju vystrašili

Keďže Vémola žije v jednej domácnosti s partnerkou Lelou a dcérkou Lilou, obidve sa tiež nakazili. „Mala som naozaj strach, čo sa s ním bude diať, pretože som ho v takom stave ešte nikdy nezažila,“ priznala slovenská kráska pre český portál isport.blesk.cz. „Najprv mal vysoké teploty a zimnicu. Prišlo to na neho v noci a na druhá deň sa to začalo prejavovať aj u Lilinky. Bola celá horúca, tak som jej odmerala teplotu a to ma vyľakalo,“ dodala Lela.

Celé noci nespala

Trojica si dala potom spraviť testy na koronavírus a vyšiel im rovnaký verdikt. Blondínka mala najväčšie obavy o dcérky, ktorá má len osem mesiacov. „Mali sme jej každé tri hodiny striedať čipky, paralen a nurofen. Musela som ju strážiť, aby nedostala kŕče, či jej nezapadol jazyk. Naozaj to bolo nebezpečné. Tri dni som vôbec nespala, prvý kvôli Karlosovi a ďalšie dva som dávala pozor na Lilinku. Neustále som jej sledovala teplotu,“ prezradila Lela Ceterová, u ktorej sa prejavil len ľahký priebeh choroby.

Ako sú na tom?

Karlos s dcérkou sú podľa slov Lely z najhoršieho vonku a dávajú sa pomaly do poriadku. Zápasníkova partnerka je však nahnevaná na fámy, ktoré kolovali internetom. Karlos si mal ochorenie na koronavírus vymyslieť, aby sa vyhol blížiacemu duelu v klietke. „To je bláznovstvo. Bola som svedkom ako mu bolo zle a mala som strach, čo sa bude diať. Nevedela som, čo mám robiť. Či volať sanitku, pretože sa klepal zimnicou a stále vravel, že je mu veľmi zle,“ uzavrela Lela Ceterová.

