6. september 2020 Regióny Horehronské cyklodreziny zostali v lete v depe, naparili im za ne LIKVIDAČNÚ pokutu!

Horehronské cyklodreziny prvýkrát vyrazili na svoju jazdu minulý rok v auguste. Okamžite si získali záujem turistov.

Zdroj: horehronie.sk

Horehronské cyklodreziny nielenže počas celej tejto letnej sezóny zostali stáť v depe, okrem zákazu ich prevádzkovania majiteľ cyklodrezín, Čiernohronská železnica (ČHŽ) dostala likvidačnú pokutu 30-tisíc eur, informoval riaditeľ ČHŽ Aleš Bílek a Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie, ktorá tým prišla o jednu z najobľúbenejších turistických atrakcií počas hlavnej letnej sezóny.

Deravý zákon?

Horehronské cyklodreziny prvýkrát vyrazili na svoju jazdu minulý rok v auguste. Okamžite si získali záujem turistov. Pri stopercentnej obsadenosti počas letnej sezóny a mimo sezóny región podľa ČHŽ a OOCR prišiel o príjem viac ako 13-tisíc eur len z prenájmu cyklodrezín.

„Po vlaňajšej septembrovej kontrole z Dopravného úradu (vykonáva okrem iného pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach – pozn. red.) dostali Horehronské cyklodreziny v januári tohto roka "červenú“. Zákon vraj pojem cyklodrezina nepozná. Podľa výkladu aktuálneho zákona o dráhach štátnymi úradníkmi by cyklodrezinu mohol „šoférovať“ iba človek s oprávnením – tzn. rušňovodič a každá jedna by musela byť posúdená oprávnenou právnickou osobou, napríklad na železničnom skúšobnom okruhu. Musel by jej byť vydaný technický preukaz ako hnaciemu dráhovému vozidlu s vlastným pohonom," vysvetlil Bílek.

Zdôraznil, že v okolitých štátoch už niekoľko rokov cyklodreziny bez problémov úspešne premávajú.

Obrátia sa asi na súd

Ako dodal, napriek snahe OOCR Región Horehronie, ČHŽ, či pomoci zo strany ministerstva dopravy sa ani za sedem mesiacov do začiatku tohtoročnej letnej sezóny nepodarilo dosiahnuť také zmeny, aby Horehronské cyklodreziny mohli opäť vyraziť na päťkilometrový úsek úzkokoľajky v Hrončianskej doline, po ktorej už niekoľko rokov z technických dôvodov žiadne vlaky nejazdia.

„ČHŽ dostala pred pár týždňami od Dopravného úradu pokutu vo výške 30-tisíc eur, ktorá bola následne znížená na 15-tisíc eur. Stanovil ju našej neziskovej organizácii úrad za celkové zistené nedostatky a časť pokuty vyrubil za minuloročnú prevádzku cyklodrezín,“ dodal Bílek s tým, že sa chystajú brániť súdnou cestou.

„Počas letnej sezóny sme zaznamenali množstvo telefonátov, e-mailov či správ od turistov, ktorí sa do nášho regiónu chystali hlavne pre výlet na cyklodrezinách. Tým, že sme ešte počas leta očakávali sľubované zmeny v legislatíve, turistov sme ubezpečovali, že dreziny budú v prevádzke, čo sa napokon nestalo,“ konštatovala Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR