Zdroj: Polícia SR - BB kraj HOROR na železničnej stanici: Opitý muž spadol na koľajnice, vlak mu AMPUTOVAL nohu! Čakanie na vlak sa zmenilo na boj o život. Ťažko zranený muž skončil v nemocnici.

Na levickej železničnej stanici sa udiala poriadna dráma. 45-ročný Róbert pod vplyvom alkoholu sa pred zrakom cestujúcich potkol a spadol na koľajisko. Informoval o tom portál noviny.sk. Hororový prípad sa udial v pondelok (2. januára) večer.

Na stanici stál aj Patrik, ktorý čakal na rýchlik do Bratislavy. Jeho pozornosti neunikol muž, ktorý sa na perón vybral tiež. „Na koľajisku sa opitý motal. On sa potkol a padol,“ povedal pre noviny.sk.

Snažili sa ho zachrániť

Muž spadol do koľajiska. Patrik neváhal a spolu so ženou, ktorá tiež čakala na vlak, sa ho okamžite snažili dostať späť. Do stanice sa však už blížil rýchlik. Opitého muža tak museli pustiť a v poslednej sekunde stihli odskočiť.

„Ako sme ho chceli s tou pani zodvihnúť, už by sme to nestihli, lebo by stiahol aj nás,“ povedal pre portál Patrik. Zrážke sa ešte snažil zabrániť aj rušňovodič, no neúspešne.

Vlak muža sediaceho v koľajisku zachytil a amputoval mu nohu!

„Posádka pacienta uviedla do umelého spánku a s amputáciou končatiny ho previezli vo vážnom stave do zdravotníckeho zariadenia,“ povedal portálu noviny.sk Martin Balko z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Na prípad reagovala aj nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, ktorá potvrdila podozrenie, že vážne zranený muž bol pod vplyvom alkoholu: „U muža bolo po prevoze do nemocnice zistené viac ako dve promile alkoholu.“

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk