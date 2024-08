2. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia HOROR počas živého vysielania: VÁŽNE zranenia! Z okna v Prahe VYPADOL známy TikToker Mladý TikToker plnil šialenú výzvu. Počas živého vysielania spadol z 5. poschodia.

V pondelok ráno zasahovala polícia na sídlisku v pražskej časti Hloubětín. Z okna sa zrútil mladý muž. Podľa portálu Blesk.cz išlo o známeho 24-ročného TikTokera vystupujúceho pod menom Rostiks__01.

Internetom koluje video, ktoré celý incident zachytáva. TikToker totiž práve natáčal živý prenos s ďalšími dvoma pripojenými ľuďmi. Na záberoch vidno, ako sa najprv trojica streamerov nevinne ukrajinsky rozpráva. „Žena napríklad hovorí, že práve prišla z práce a ešte nespala. V jednom zo záberov je vidieť tiktokera Rostiksa, ako stojí v jednej z miestností hloubětínskeho bytu pri vešiaku s bielizňou. Potom prechádza do ďalšej miestnosti, pričom svojmu kamarátovi, ktorý všetko natáča, ukazuje, nech otvorí okno a z ďalšej miestnosti zaznamená, čo sa chystá urobiť,“ píše server.

Vypadol z piateho poschodia

Ukrajinský TikToker potom len v krátkych nohaviciach otvára okno a lezie von. Žena na videu sa vydesene pýtala „Čo to robíš?“

„Je to cirkusant,“ povedal tretí zúčastnený streamer, na čo žena odvetila „Nerob to! Je to hlúposť.“

Ani tieto varovania mladíka neodradili. Pomaly vyliezol na parapet, chytil sa ho a pomaly sa spúšťal dole, aby sa zavesil z okna.

V momente sa však šmykol a zrútil sa z piateho poschodia.

Našťastie, jeho desivý pád zbrzdili kríky pod oknami. Nezomrel, no utrpel vážne zranenia. „Na miesto vyrazil lekár, záchranárska posádka aj inšpektor. Ošetrili muža po páde z výšky. Utrpel mnohopočetné poranenia a skočil na ARO v traumacentre," povedala pre portál hovorkyňa pražských záchranárov Jana Poštová.

Šialená výzva

„Podľa prvotných zistení sa jedná o udalosť, ktorej predchádzala akási hra ohľadom plnenia úloh na sociálnej sieti, kedy nasledovala výzva, aby sa muž zavesil z okna. Cudzinec, ktorý mal predtým popíjať alkohol, pri plnení tejto úlohy vypadol zo spomínaného okna a vážne sa zranil," uviedol policajný hovorca Jan Daněk.

Kamarát ukrajinského TikTokera mal podľa Blesku sledujúcim na sociálnej sieti povedať, že Ukrajinec je vo vážnom stave. Na zavesenie z okna ho mal vyzvať ďalší streamer z videa. Ten mal potom po desivom páde pokračovať vo vysielaní a bránil sa tým, že Rostiksa nikto nenútil, aby sa zavesil z okna. Vraj to bolo jeho slobodné rozhodnutie.

„Je namieste upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré plynie z takýchto výziev a apelovať na zdravý rozum,“ dodal policajný hovorca.

Zdroj: Dnes24.sk