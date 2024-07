ŠKANDÁL v priamom prenose: Erdogan vlepil chlapcovi FACKU! Nepobozkal mu ruku

Pred niekoľkými dňami sa v Turecku konalo slávnostné otvorenie projektu ochrany a obnovy Aider Plateau v severnej provincii Rize. Akcie sa zúčastnil aj Recep Tayyip Erdogan a postaral sa o celosvetový trapas.

Počas podujatia mal turecký prezident prejav, po ktorom si obyvatelia z jeho rúk prevzali kľúče od nového bývania.

Následne sa na pódiu objavili dvaja chlapci. Prezident im podával ruku a očakával, že dostane tradičný bozk, ktorý sa v Turecku dáva na ruku ako prejav úcty k starším.

Jeden z malých chlapcov však na chvíľu zaváhal a Erdogan mu bleskovo strelil slabú facku. Až po nej dieťa pochopilo, uchopilo prezidentovu ruku a pobozkalo ju.

Po tomto incidente prezident akoby nič odovzdal deťom ako darček nejaké peniaze, vo svetle reflektorov ich objal a následne chlapci zišli z pódia.

Ako pripomína Daily Mail, hoci sa nezdalo, že facka bola silná, správanie tureckého prezidenta vo svete vyvolalo vlnu rozhorčených reakcií.

„Zaujímalo by ma, ako sa správa k ľuďom za zatvorenými dverami, ak toto dokáže pred kamerou," napísal jeden z používateľov pod videom, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami. Ďalší nazvali reakciu tureckého prezidenta za nechutnú.

Našli sa však aj takí, ktorí facku chlapcovi schvaľujú. „Páči sa mi to. Bozkávanie ruky svojim starším, rodičom a starým rodičom je v Turecku prejavom úcty,“ napísal jeden z komentujúcich.

Daily Mail upozorňuje, že to nie je prvý krát, kedy sa Erdogan dopustil niečoho podobného. Nedávno mal dať facku chlapcovi, ktorý od neho chcel autogram na športový dres tureckého tímu. V roku 2011 pri otváraní tunela udrel chlapca po hlave, keď mu potriasol rukou. Vlani zase dal na verejnosti facku svojmu vnukovi, čo neskôr obhajoval tým, že ho iba hladkal.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Erdogan slaps a little boy so that he kisses his hand.

Gog Magog on the horizon??? pic.twitter.com/qAiPxbbess