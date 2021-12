Zdroj: TASR/Adriána Hudecová Horskí záchranári sa nestačili čudovať: Strašné, ako VYČÍŇAL opitý turista v Tatrách! Agresívny turista si pred vysokohorskou túrou doprial dávku alkoholu. Záchranári museli privolať aj mužov zákona. 28. december 2021 Krimi

Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Asistenciu polície potrebovali v pondelok (27. 12.) horskí záchranári z Vysokých Tatier. Zranený muž, ktorému pomáhali z vysokohorského terénu, bol na nich počas transportu agresívny. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke, turista bol pod vplyvom alkoholu.

„Muž, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, si pádom na chodníku spôsobil poranenie rebier a nohy,“ priblížila HZS s tým, že pomoc horských záchranárov mu privolali turisti, ktorí ho našli v oblasti nad Dlhým vodopádom. Turisti mali tiež zranenému poskytnúť do príchodu HZS prvú pomoc.

Horskí záchranári po príchode na miesto udalosti turistu vyšetrili, ošetrili a nohu mu zafixovali. Následne ho za pomoci saní a snežného skútra transportovali do Starého Smokovca k Domu HZS. „Vzhľadom na to, že 36-ročný turista bol už počas transportu, ako aj po ňom agresívny, privolali príslušníkov polície,“ doplnila HZS s tým, že po vykonaní potrebných úkonov a za asistencie polície pacienta napokon horskí záchranári odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotníckej pomoci.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR