26. júl 2024 Krimi HRÔZA, čo musela prežiť žena v potoku: O pomoc volala takmer DVA dni, VIDEO Podľa slov mužov zákona staršia žena sedela v potoku a bola dezorientovaná a podchladená.

Banskobystrickí PMJ-čkári v stredu (24.7.) zachránili v Banskej Bystrici 67 – ročnú ženu, ktorá takmer dva dni márne volala o pomoc v potoku. Banskobystrickí krajskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti, kde zverejnili aj video zo záchrannej akcie.

„Sedela v potoku a bola dezorientovaná a podchladená,“ uviedli.

„Policajti jej poskytli prvú pomoc, zabalili ju do izotermickej fólie a v spolupráci so záchranármi ju naložili do záchranky,“ dodali muži zákona.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk