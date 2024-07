11. júl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia HRÔZA v Česku! V jazere sa UTOPIL chlapec († 16): Hasiči, ktorí mu išli na pomoc, HAVAROVALI Českom otriasol mimoriadne smutný prípad. Kúpanie sa stalo osudným mladému chlapcovi. Navyše, hasiči mali cestou na zásah nehodu.

V stredu popoludní sa kúpanie stalo osudným 16-ročnému chlapcovi, ktorý sa chcel schladiť vo vodách Strieborného jazera v Opave.

Hasiči havarovali

„Chlapec sa s kamarátmi kúpal. Okolo 16:30 sa zo zatiaľ neznámych dôvodov ponoril pod hladinu a stratil sa. Svedkom sa ho podarilo vo vode nájsť a vytiahnuť na breh. Tam ho začali resuscitovať,“ povedal pre CNN Prima News hovorca polície René Černohorský.

Na miesto okamžite vyrazili aj hasiči, ktorí viezli čln na vozíku.

"Išli so zapnutými majákmi. Pri prejazde jednou križovatkou ale mali nehodu. Dvadsaťdvaročný muž pravdepodobne sirénu nepočul, vošiel do križovatky na zelenú a narazil do vozíka s člnom,“ prezradil policajný hovorca.

Chlapec zomrel

Hasiči po nehode vozík odpojili a rýchlo pokračovali v ceste za záchranou chlapca. „Tam dorazili už v čase, keď bol chlapec nejaký čas na brehu a dostával prvú pomoc. Hasiči na mieste zostali. Na miesto nehody sa vrátil len vodič vozidla,“ dodal hovorca.

Opavskí policajti teraz prešetrujú okolnosti oboch prípadov. Hľadajú aj svedkov nehody hasičského auta.

„Preverujeme aj topenie mladíka, ktorý po prevoze do nemocnice zomrel,“ potvrdil smutné správy Černohorský.

