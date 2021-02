4. február 2021 Zo Slovenska Hrozí, že budú Slovensku chýbať injekčné striekačky? Táto správa dáva nádej

Chirana T. Injecta vie Slovensku priebežne dodávať vhodné injekčné striekačky. O aké množstvá sa jedná?

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Spoločnosť Chirana T. Injecta je pripravená dodať Slovensku počas februára a marca dva milióny injekčných striekačiek. Následne od apríla až do konca roka mesačne ďalších 500-tisíc. Informovala o tom spoločnosť Chirana T. Injecta.

Ide o striekačky s takzvaným mŕtvym priestorom, ktoré umožňujú použiť z jednej ampulky požadovaných šesť dávok vakcíny.

V súčasnosti prebiehajú so štátom rokovania o detailoch. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Teodora Lysáka by mal takýto počet, vzhľadom na počty prichádzajúcich vakcín s rezervou, stačiť pre potreby slovenských vakcinačných centier.

„Teraz je dôležité manažérsky správne uchopiť vakcinačný program, čo znamená centrálne nákupy a distribúciu vakcín a centrálny nákup a distribúciu vakcinačných komponentov. Presne takto to robia napríklad Dáni a sú v očkovaní v rámci EÚ prví. Nie je dôvod, prečo by sme to nevedeli zvládnuť aj u nás doma,“ povedal ďalej Lysák.

Dodal, že firma, ktorú riadi, nie je distribučný sklad, ale výrobná firma. „My vyrábame a našim koncovým zákazníkom dodávajú tovar distribučné firmy. V prípade hromadnej vakcinácie, aká dnes prebieha, je logické, aby bol takýto distribútor centrálny, čiže aby to bol štát,“ uzavrel Lysák.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR