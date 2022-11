4 Galéria Zdroj: Polícia SR - BB kraj HROZIVÁ nehoda na križovatke: Z miesta odviezli ťažko zranené dieťa! FOTO Podľa doteraz zistených informácií od polície k dopravnej nehode došlo tak, že mladý vodič v križovatke pri odbočovaní na vedľajšiu cestu nedal prednosť protiidúcemu autu. 24. november 2022 Jakub Forgács Krimi

24. november 2022 Jakub Forgács Krimi HROZIVÁ nehoda na križovatke: Z miesta odviezli ťažko zranené dieťa! FOTO Podľa doteraz zistených informácií od polície k dopravnej nehode došlo tak, že mladý vodič v križovatke pri odbočovaní na vedľajšiu cestu nedal prednosť protiidúcemu autu.

K vážnej dopravnej nehode došlo v stredu (23.11.) v podvečerných hodinách na križovatke ciest I/16 a I/75 Lučenec – Opatová. Banskobystrickí krajskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

Ako došlo k nehode?

„Podľa doteraz zistených informácií, k dopravnej nehode došlo tak, že 22-ročný vodič osobného auta Seat Leon, ktorý viedol vozidlo v smere od Rimavskej Soboty na Lučenec v križovatke pri odbočovaní doľava na vedľajšiu cestu, nedal prednosť protiidúcemu vodičovi, ktorý prichádzal do križovatky od Zvolena. Po náraze ešte vozidlo Seat Leon odhodilo do vozidla Audi Q2 stojaceho v križovatke,“ uviedli muži zákona so slovami, že požitie alkoholu u vodičov zistené nebolo.

Zranení spolujazdci

„Pri dopravnej nehode došlo k zraneniam spolujazdcov z vozidla Seat Leon, 18-ročnej spolujazdkyne a iba 8-mesačného chlapčeka,“ pokračovali.

„Dieťa bolo s vážnymi zraneniami z miesta prevezené do banskobystrickej nemocnice,“ spomenuli policaijti.

Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Lučenci začal v súvislosti s dopravnou nehodou trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.

