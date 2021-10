Zdroj: TASR Hrozivá predpoveď ministerstva: Za október pribudnú STOVKY úmrtí na koronavírus! Počas októbra ministerstvo zdravotníctva očakáva v priemere niekoľko desiatok úmrtí denne. Narastá aj počet hospitalizovaných pacientov. 20. október 2021 Zo Slovenska

Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) očakáva na konci októbra denne 2 500 až 3 500 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.

Ministerstvo predpokladá denné príjmy pacientov na úrovni 150 až 250. Počet hospitalizovaných by mohol dosiahnuť 1 600 ľudí, na umelej pľúcnej ventilácii by mohlo byť do 170 pacientov.

Stovky úmrtí

„Denný priemer úmrtí očakávame medzi 23 až 32 osôb a celkový priemer za október 450 až 550 ľudí,“ podotkol Lengvarský s tým, že epidemický vývoj kopíruje predpoklady.

„Sme na 19 percentách obsadenosti nemocníc, ale vidíme veľké regionálne rozdiely,“ povedal minister. Poukázal pritom na nemocnicu v Prešove, kde je zaplnených 44 percent maximálnej kapacity, zatiaľ čo v Nitre len približne sedem percent.

Minulý týždeň pribudlo za každý deň priemerne 2 438 nových prípadov ochorenia COVID-19. Príjmov v nemocniciach bolo 736, čo je o 52 viac ako týždeň predtým. Počet hospitalizovaných vzrástol o 22 percent na 966.

Aké budú Dušičky?

Lengvarský vyhlásil, že v súvislosti s blížiacimi sa Dušičkami neuvažuje nad sprísnením cestovania ani nad zavedením celoplošného testovania.

Vo štvrtok (21. 10.) by sa malo zaoberať konzílium odborníkov aj výhodami pre zaočkovaných v tzv. čiernych okresoch. „Nechcem vstupovať do toho, do ktorých opatrení je možné siahnuť a do ktorých nie,“ podotkol minister.

Od pondelka 25. októbra bude desať okresov v čiernej fáze. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, 30 okresov. Červených okresov bude 27, oranžových 12.

