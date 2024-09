1. september 2024 ELA Zo zahraničia Hrozná SMRŤ študenta Jakuba († 23): Agresívny útočník ho SOTIL pod idúci vlak! Mladý študent, ktorý mal celý život pred sebou, zrážku s obrovským strojom nemal šancu prežiť.

Ohavný incident sa odohral na vlakovej stanici v poľskom meste Sopot. 23-ročný Jakub, ktorý študoval a pracoval, sa skoro ráno o 5:30 vracal domov po stretnutí s priateľmi v jednom z miestnych barov. Chystal sa nastúpiť do vlaku smerujúceho do mesta Gdansk. Boli to však jeho posledné minúty života.

Pod idúci vlak ho strčil agresívny útočník, ktorý mal byť pod vplyvom drog a alkoholu.

Jakub bol študentom na Gdanskej univerzite a pracoval v banke. Miloval tenis, ktorý trénoval už od 12 rokov. Súťažil na amatérskych komerčných turnajoch, ako aj na poľských akademických majstrovstvách.

Podľa páchateľa, ktorým je iba 20-ročný Maksymilian, mala incidentu predchádzať hádka. Mladík tvrdí, že ju mal vyvolať sám Jakub, a že doňho iba „jemne strčil“. Jeho príbuzní ale túto informáciu rázne odmietajú a uviedli, že nikdy nejavil známky agresie a nepríjemné situácie sa naopak vždy snažil upokojiť, informujú poľské médiá.

Agresívneho útočníka zadržala polícia, po incidente sa nepokúšal utiecť. Maksymilian bol opitý a pod vplyvom drog, test potvrdil 1,8 promile alkoholu v krvi. Muži zákona u neho našli aj omamné látky vo forme bieleho prášku.

Mŕtveho študenta Jakuba vychovávala jeho babka, pretože o mamu prišiel tragicky v jeho 7 rokoch. „Najhoršia vec bola pre nás identifikácia tela. Išiel som tam s manželkou a myslel som si, že je to chyba, že mu niekto ukradol doklady, že to nebol on, ale bohužiaľ…," dodal so slzami v očiach strýko Jakuba.

Prípad je aktuálne v štádiu vyšetrovania a polícia disponuje aj kamerovým záznamom, na ktorom údajne jasne vidieť, že obeť bola vytlačená na koľajnice vo chvíli, keď prichádzal vlak. Podľa prokuratúry tak niet pochýb o tom, že išlo o vraždu a nie o nešťastnú nehodu.

