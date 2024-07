18. júl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Nič HORŠIE ste ešte nepočuli: Speváčka po OTRASNOM zaspievaní hymny šokuje! Bola som OPITÁ Keď speváčka odštartovala spev hymny, zaplnený štadión sa len nechápavo pozeral. To čo malo byť?

Počas tohto týždňa sa uskutočnil exhibičný zápas baseballovej MLB v texaskom Arlingtone. Na jeho úvod zaznela americká hymna, ktorej spev dostala na starosti 32-ročná Ingrid Andressová.

Otrasný výkon

Keď začala spievať, prišiel obrovský šok. Šialená výslovnosť a otrasná intonácia prekvapili všetkých fanúšikov a aj hráčov.

Americké médiá jej vystúpenie ohodnotili ako jedno z najhorších prevedení hymny pred športovým podujatím v histórii.

Prekvapivé vyjadrenie

Okamžite sa na hlavu Andressovej spustila poriadna spŕška kritiky. Sama speváčka sa napokon k celému faux pas vyjadrila na sociálnej sieti.

„Nebudem vám kecať, bola som opitá,“ napísala Ingrid Andressová na X.com.

„Dnes sa prihlásim do zariadenia, ktoré mi poskytne pomoc, ktorú potrebujem. Uplynulý večer som to nebola ja. Ospravedlňujem sa MLB, všetkým fanúšikom a tejto krajine, ktorú mám tak rada. Dám vám vedieť, ako to je s liečbou. Počula som, že je to super zábava,“ napísal speváčka, ktorá bola v rokoch 2021 a 2023 nominovaná na štyri ceny Grammy.

