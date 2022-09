Hurikán Fiona devastuje pobrežie Kanady: Bez prúdu je pol milióna domácností

Hurikán Fiona v sobotu zasiahol pobrežie kanadskej provincie Nové Škótsko. Bez elektrickej energie sa ocitlo pol milióna domácností.

Vietor dosahuje rýchlosť 144 kilometrov za hodinu a husto prší, uviedlo americké Národné centrum pre hurikány (NHC). TASR informuje podľa správ agentúry AFP.

Kanada vydala výstrahy pred vyčíňaním počasia pre veľkú časť svojho východného pobrežia. „Očakáva sa výrazne silný vietor, prívalové búrky a silné zrážky,“ uviedlo NHC v upozornení. Úrady v Novom Škótsku vydali núdzové varovanie s tým, že ľudia by mali zostať ukrytí vnútri budov s dostatočnými zásobami najmenej na 72 hodín.

Kanadské centrum pre hurikány (CHC) uviedlo, že silný vietor zasiahol Nové Škótsko, Ostrov princa Edwarda a juhozápad Newfoundlandu. V Novom Škótsku a na Ostrove princa Edwarda zaznamenali zrážky až 125 milimetrov.

„Určite to bude historická, extrémna udalosť pre východnú Kanadu,“ povedal meteorológ Bob Robichaud z CHC ešte predtým, ako Fiona udrela na pevninu. „Je to veľký hurikán… Všetka tá hybnosť je uväznená v búrke, takže je veľmi ťažké, aby sa niečo také rýchlo skončilo,“ dodal. Búrkové počasie sa z pobrežia pohybuje rýchlosťou 65 km za hodinu na severo-severozápad, uviedla CHC.

Premiér Justin Trudeau nazval búrku „zlou“ a dodal, že "môže mať významný vplyv pre celý región“.

Coming to a neighborhood near you #NovaScotia #Fiona pic.twitter.com/vzCulEtYTE