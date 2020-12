5. december 2020 Milan Hanzel Šport Basketbal Hviezdny basketbalista je zdrvený: Mama aj šesť blízkych mu zomrelo na koronavírus!

Profesionálny basketbalista Karl-Anthony Towns stratil sedem členov rodiny v dôsledku ochorenia COVID-19.

Zdroj: TASR/AP

Po jeho matke podľahlo novému koronavírusu ďalších šesť jeho blízkych vrátane strýka, ktorý zomrel vo štvrtok.

Pomáha ako sa len dá

„V uplynulých siedmich, ôsmich mesiacoch som videl príliš veľa rakiev. Stále však mám mnohých ďalších členov rodiny, ktorých sa snažím ochrániť. Mám veľa zodpovednosti a hľadám odpovede na otázky, ako im pomôcť,“ povedal 25-ročný hráč tímu Minnesota Timberwolves, ktorý pôsobí v najlepšej lige sveta, v NBA.

O necelé tri týždne síce slávna súťaž začína, ale Karl-Anthony je pochopiteľne mysľou úplne inde. „Nechcem však, aby sa ľudia cítili tak ako ja,“ poznamenal Towns pre portál ww.si.com.

Ako terapiu to neberie

Keďže Karl-Anthony od februára nehral kvôli zraneniu, práve pri basketbale by mohol zabudnúť na všetko zlé, čo ho postihlo. „Bude náročné hrať a ťažko povedať, či to bude moja terapia. Skôr si to nemyslím, ale dá mi to príležitosť znovu si prežiť pekné chvíle, ktoré som s ním v kariére mal,“ dodal basketbalista.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR