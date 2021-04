Zdroj: Unsplash.com Ide leto, začnite chudnúť a odhoďte... druhý mobil! Jeden služobný a druhý súkromný? To je asi najčastejší prípad, prečo Slováci nosia po vreckách či kabelkách dva telefóny. 22. apríl 2021 Tlačové správy

22. apríl 2021 Tlačové správy Ide leto, začnite chudnúť a odhoďte... druhý mobil! Jeden služobný a druhý súkromný? To je asi najčastejší prípad, prečo Slováci nosia po vreckách či kabelkách dva telefóny.

Má to ale viac nevýhod, než výhod. Musíte napríklad myslieť na to, že nabíjate dve zariadenia, ale hlavne – nosíte dvojnásobnú záťaž.

Blíži sa leto, čas letných šiat a kraťasov. Je teda čas zhodiť nielen z pneumatiky, ktorú ste nabrali počas lockdownu. Zbavte sa aj druhého mobilu. Máme tri tipy, ako na to!

1. Presmerovaný hovor – najjednoduchšie riešenie, no s limitmi

Najjednoduchší spôsob ako sa zbaviť jedného mobilného telefónu, je presmerovanie hovorov. Takýmto jednoduchým spôsobom cez nastavenie v mobilnom telefóne sa dajú všetky prichádzajúce hovory napríklad na súkromné číslo, automaticky presmerovať na iné, firemné číslo, prípadne naopak.

Výhodou tohto rýchleho riešenia je nulová vstupná investícia a možnosť prijímať hovory zo svojho napr. súkromného čísla.

Má to dve nevýhody: Presmerovať sa dajú len hovory, nie SMS. Tie budete dostávať na druhé číslo, ktoré zrejme nebudete mať aktívne pri sebe.

Druhou nevýhodou je, že nemôžete volať z pôvodného čísla. Ak by ste tak chceli urobiť, musíte si zapnúť pôvodný telefón, z ktorého bolo presmerované číslo.

Tento spôsob je tak ideálny iba pre tých užívateľov, ktorí presmerované číslo už nevyužívajú aktívne alebo si zvolia jedno číslo ako hlavné a druhé im bude stačiť mať len presmerované.

2. DvojSIMkový mobilný telefón – Nevyhnutné vstupné náklady

Pre užívateľov, ktorí využívajú aktívne dva mobilné telefóny na dennej báze, napr. jeden súkromný a druhý firemný mobil, existuje riešenie v podobe tzv. duálnych mobilných telefónov.

Na prvý pohľad ide o klasický mobilný telefón, rozdiel je len v možnosti vložiť dve aktívne SIM karty. Obe pritom môžete aktívne používať, čo v praxi znamená, že obe čísla sú dostupné, dá sa z nich volať, posielať SMS alebo dátovať.

Najlacnejší DUAL SIM mobilný telefón kúpite aj za 50 eur, samozrejme, nečakajte od neho zázraky.

Užívatelia, ktorí sa rozhodnú pre takýto typ mobilného telefónu, aby odľahčili svoje tašky, bundy, či vačky na nohaviciach, musia počítať s úvodnou investíciou, ktorá stúpa s ich požiadavkami či nárokmi, čo môže byť odradzujúci faktor pri kúpe.

3. eSIM – zlatá stredná cesta alebo veľa muziky za málo peňazí

Ak vám nevyhovuje ani jedno z uvedených riešení, na slovenský trh prichádza novinka – eSIM, teda elektronická SIM karta. V praxi to znamená, že namiesto klasickej plastovej SIM karty dostanete len kód, ktorým si tú elektronickú „stiahnete“ cez internet do telefónu. Trvá to len chvíľku a za to, že nepotrebujete plast, vám bude isto vďačná aj matka príroda.

eSIM ešte nepodporuje každý telefón, ale stáva sa už štandardom u renomovaných výrobcov ako sú Apple, Huawei, Samsung či Motorola.

Takýto telefón má jeden slot na klasickú SIM a zároveň si do neho môžete nahrať ďalšiu alebo aj viacero eSIM (napríklad v zahraničí na dovolenke).

Táto novinka pomôže napríklad majiteľom iPhone-ov, ktoré ako Dual SIM telefóny neexistujú. eSIM si môžete tiež nahrať do múdrych hodiniek, ak túto technológiu podporujú a napríklad športovať tak bez otravného telefónu.

Elektronickú SIM kartu ponúkajú takmer všetci slovenskí mobilní operátori. Obrovskou výhodou novej eSIM je jej cenová dostupnosť, pretože prechod z klasickej plastovej SIM karty na eSIM vyjde u väčšiny operátor do desať eur. Mobilný operátor 4ka svojim zákazníkom ponúka túto službu dokonca už za osem eur a jej zriadenie zvládnu online cez 4ka.sk bez nutnosti fyzickej návštevy pobočky.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: 4ka