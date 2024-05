27. máj 2024 Rastislav Búgel Technológie ŠIALENÉ alebo geniálne? Startup predstavil systém na TRANSPLANTÁCIU hlavy! VIDEO Svet obletelo video, ktoré zachytáva plány na nový systém, ktorý by mal dokázať transplantovať ľudskú hlavu.

Startup BrainBridge pred niekoľkými dňami predstavil projekt ako vystrihnutý zo sci-fi filmu. Ten sľubuje, že do desiatich rokov vytvorí prvý systém na transplantáciu ľudskej hlavy na svete.

Šialené nápady

S nápadom prišiel Hashem Al-Ghaili. Portál New Atlas upozorňuje, že tento molekulárny biológ už raz prišiel so šokujúcim projektom. A nebolo to tak dávno. V roku 2022 založil firmu EctoLife a sľuboval, že vytvorí umelú maternicu, ktorá by produkovala skutočné deti.

Umelá inteligencia a roboty

V prípade BrainBridge sa majú o všetko postarať super rýchle roboty, ktoré by udržali mozog pri živote, kým by sa celá hlava presunula a pripevnila k telu darcu.

Al-Ghaili tvrdí, že jeho cieľom je prinavrátenie chuti do života ľuďom trpiacim vážnym zdravotným postihnutím. Celý proces transplantácie by riadila umelá inteligencia. Tá by nasmerovala robotické ramená, aby správne odstránili hlavu z jedného tela a pripojili ju na druhé.

Chorým sľubuje nádej

Na spojenie ciev a miechy by robotické ramená použili špeciálne chemické „lepidlo“. „Som nadšený, že môžem oznámiť BrainBridge, prvý koncept na svete pre systém transplantácie hlavy, ktorý integruje pokročilú robotiku a umelú inteligenciu na vykonávanie kompletných postupov transplantácie hlavy a tváre,“ oznámil Al-Ghaili na sociálnych sieťach.

„Tento najmodernejší systém ponúka novú nádej pacientom trpiacim neliečiteľnými stavmi, ako je rakovina štvrtého štádia, paralýza a neurodegeneratívne ochorenia, ako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba,“ dodal.

Pokusy tu už boli

Vedci z lekárskeho prostredia zatiaľ mlčia a k bláznivému nápadu sa nevyjadrili.

Server pripomína talianskeho lekára Sergia Canavera, ktorý v roku 2017 sľúbil, že vykoná transplantáciu hlavy. Jediné, čo sa mu podarilo dosiahnuť, však bola „transplantácia“ hlavy medzi dvoma mŕtvolami. Za úspech považuje, že sa mu podarilo prepojiť chrbticu a cievy.

Stránka projektu upozorňuje, že zatiaľ ide iba o koncept. To, či niekedy uzrie svetlo sveta, je tak otázne.

