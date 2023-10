Zdroj: Instagram.com/loveislandcs , Pixabay.com Irituje vás slang mladých plný anglických výrazov? Niečo podobné tu bolo aj pred 100 rokmi! Fílujem či dip tolk. Čo vravíte na súčasný slang mladých Slovákov v podobe anglických výrazov? Jazykovedkyňa prišla so zaujímavým postrehom! 8. október 2023 TOS Lifestyle

8. október 2023 TOS Lifestyle Irituje vás slang mladých plný anglických výrazov? Niečo podobné tu bolo aj pred 100 rokmi! Fílujem či dip tolk. Čo vravíte na súčasný slang mladých Slovákov v podobe anglických výrazov? Jazykovedkyňa prišla so zaujímavým postrehom!

Aktuálne vysielaná reality šou na Markíze Love Island, kde si mladí ľudia majú nájsť lásku, je zároveň akoby prezentácia súčasných slangových výrazov používaných mladou generáciou na Slovensku, ale aj v Česku.

Anglické výrazy

Typické pre tento slang sú anglické výrazy, častokrát skomolené. Namiesto slova cítim často hovoria fílujem, ak medzi dvoma mladými ľuďmi prebehnú vzájomné sympatie, tak to vajbujú. Hlbší rozhovor, keby ste nevedeli, je dip tolk. Toto je len malá ochutnávka.

Používajú angličtinu natoľko, že je to pre nich prirodzené a ľahšie v nej hľadajú tie správne slová? Alebo to jednoducho z ich pohľadu dobre či zaujímavejšie znie? Či len chcú byť „in“?

Nech je to akokoľvek, niektorí s tým problém nemajú, no niektorých to aj podľa reakcií na sociálnych sieťach irituje.

Už to tu bolo

Sibyla Myslovičová, odborníčka z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV však pre Týždenník Plus 7 Dní vysvetlila, že fascinácia cudzími jazykmi existovala na našom území aj v dávnejšej minulosti. Naposledy podobný jav sme zažili začiatkom 20. storočia.

V staršej slovenskej literatúre nájdeme podľa jazykovedkyne v reči postáv maďarské či francúzske výrazy, neraz skomolené, ktoré charakterizovali určitú sociálnu vrstvu.

Príkladom, kde je možné takéto výrazy nájsť, je napríklad Palárikova veselohra Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.

Titulné foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

