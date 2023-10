Zdroj: Pexels.com Ženu úrady označili za MŔTVU, prišla o všetko: Už 16 rokov sa snaží dokázať, že žije Omyl úradníkov pripravil ženu doslova o všetko. Vyhlásili ju totiž za mŕtvu, no dodnes nenastala náprava. 4. október 2023 Zo zahraničia

V roku 2007 sa dnes už 52-ročná Madeline-Michelle Carthenová pripravovala na letnú stáž v Ghane. Dostala však správu, ktorá jej prevrátila život naruby. Informuje o tom portál CNN Prima News s odvolaním sa na NBC News.

Websterova univerzita, na ktorej vtedy študovala, jej oznámila, že jej číslo sociálneho poistenia je spojené so zosnulou osobou. „Zasmiala som sa. Povedala som: ´Čo tým myslíte? Chodím do školy už viac ako rok a pol. Ako môžem byť mŕtva?´,“ opisuje svoju prvú reakciu.

Roky zažíva horor

Na stáž napokon nevycestovala a zo školy musela odísť. To však bol iba začiatok jej trápenia. Hneď sa obrátila na príslušné úrady, ktoré priznali, že jej meno bolo na zoznam zosnulých zaradené omylom, a dokonca jej to potvrdili aj v oficiálnom liste, no nikdy jej to nepomohlo.

Informáciu o jej údajnom úmrtí totiž postupne dostávali ďalšie a ďalšie úrady. Ako Carthenová dodáva, jej existencia bola v akýchkoľvek databázach v podstate vymazaná.

Nič nepomohlo

Nasledovali roky útrap. Zamestnania menila ako na bežiacom páse, nakoľko personálne oddelenia nedokázali spracovávať mzdy, zabavili jej autá a niekoľkokrát ju vyhodili z domov, v ktorých bývala. Aktuálne preto žije u svojej sestry a je zúfalá, nakoľko si ani nemôže zobrať hypotéku.

Carthenová postupne odoslala desiatky žiadostí na rôzne úrady a s prosbou o pomoc priebežne kontaktovala aj štyroch amerických prezidentov. Nič nepomohlo. V roku 2019 dokonca podala federálnu žalobu, ktorá jej však bola zamietnutá. O dva roky neskôr si skúsila zmeniť meno, no jej nové číslo sociálneho poistenia bolo aj naďalej spájané so starým menom.

The US Sun dodáva, že vláda USA každoročne nesprávne označí za mŕtvych až 12-tisíc žijúcich ľudí. „Ja viem, že žijem. Nezáleží na tom, čo hovorí umelá inteligencia alebo ktokoľvek iný, ale žijem. Je to ale ťažké dokázať,“ povzdychla si Carthenová.

