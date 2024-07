16. júl 2024 Rastislav Búgel Hokej Ján Lašák sa druhýkrát OŽENIL! Stane sa z neho ŠTVORNÁSOBNÝ otec Bývalý legendárny hokejový brankár sa cez víkend oženil. Spolu s Romanou čakajú dieťatko.

Legendárny slovenský hokejista sa opäť oženil. 45-ročný bývalý reprezentačný brankár Ján Lašák tak nedávno spečatil svoj päťročný vzťah s o 11 rokov mladšou Romanou.

Čakajú ďalšie dieťa

Spolu už majú trojročného syna Mateja. Vlani na jeseň majster sveta z Göteborgu požiadal Romanu o ruku. A ako sa hovorí, do roka a do dňa. I keď v tomto prípade to zaľúbenci stihli skôr.

Ján Lašák si s Romanou povedal „áno“ počas uplynulej soboty.

„Áno, je to pravda. Tým, že čakáme ďalšie bábätko, sme sa rozhodli, že sa zoberieme teraz. Svadba sa konala v sobotu 13. júla v Martine len v kruhu najbližších," povedal pre šport24 bývalý reprezentačný brankár.

Svadbu zakončili koncertom

Za dátumom svadby netreba hľadať nič nezvyčajné. „Pôvodne sme uvažovali nad septembrovým termínom, no napokon sme oficiálne svoji o čosi skôr,“ ozrejmil tréner brankárov slovenskej hokejovej reprezentácie.

Zaujímavo vyznieva fakt, že svoj veľký deň manželia Lašákoví zavŕšili návštevou koncertu Team vo Východnej.

Bude z neho štvornásobný tatko

V prípade Jána Lašáka išlo o jeho druhú svadbu. S prvou manželkou Andreou sa rozviedol v roku 2015. Majú spolu 21-ročného Jána a 18-ročnú Lilien. Z jedného z najlepších hokejových brankárov v ére samostatnosti sa tak už čoskoro stane štvornásobný otec.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

4 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk