Peter Budaj mieri do TOP ligy sveta! Klub NHL z neho spravil trénera brankárov

Bývalý hviezdny slovenský brankár Peter Budaj získal prestížne miesto. V NHL strávil počas kariéry niekoľko rokov, počas ktorých sa predstavil v drese tímov Colorado Avalanche, Montreal Canadiens, Los Angeles Kings či Tampa Bay Lightning. Kariéru ukončil v roku 2019, keď hral za Los Angeles.

Od budúcej sezóny ho opäť uvidíme v NHL, tentoraz v pozícii trénera brankárov. 41-ročný rodák z Banskej Bystrice sa dohodol s tímom Anaheim Ducks.

Ducks totiž povýšil doterajšieho trénera brankárov Sudarshana Maharaja na riaditeľa celého brankárskeho tímu. Na jeho miesto nastúpi práve Slovák.

Budaj prichádza do Anaheimu po viac ako dvoch sezónach, ktoré strávil ako tréner brankárov tímu AHL Colorado Eagles, teda farmárskeho mužstva Colorado Avalanche.

Budaj sa počas hráčskej kariéry predstavil v slovenskom drese aj na troch zimných olympijských hrách (2006, 2010 a 2014). Do slovenskej brány sa postavil aj na svetových šampionátoch v rokoch 2008 a 2010.

Odchytal aj 241 zápasov v AHL. V prestížnej NHL odohral 17 sezón, v ktorých zaznamenal 368 štartov.

S celkovou úspešnosťou zásahov prekračujúcou 90 percent stál aj pri 154 víťazstvách. V roku 2001 ho z 63. miesta draftovalo Colorado Avalanche.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

NEWS: We have promoted longtime goaltending coach Sudarshan Maharaj to our Director of Goaltending!



We're also proud to announce the hirings of assistant coach Tim Army and NHL goaltending coach Peter Budaj.



Read more on our 2024-25 coaching staff ⬇️https://t.co/FfFk81GAd3