Dnes o 15:18 Krimi Jankovská ide opäť do väzby. Dôvodom je obvinenie z vydierania v kauze Fatima Súd zrušil napadnuté uznesenie Okresného súdu v Trenčíne, ktorý Moniku Jankovskú v kauze prebratia baru Fatima nezobral do väzby.

Bývalá štátna tajomníčka Monika J. bude stíhaná väzobne. V pondelok o tom rozhodol senát Krajského súdu (KS) v Trnave.

Zrušil napadnuté uznesenie Okresného súdu (OS) v Trenčíne, ktorý Moniku J. v kauze prebratia baru Fatima nezobral do väzby. Senát krajského súdu tým vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Rozhodnutie je právoplatné. TASR to potvrdila hovorkyňa KS v Trnave Jana Kondákorová.

Obavy z ovplyvňovania

„Senát KS v Trnave dnes na verejnom zasadnutí zrušil napadnuté uznesenie OS Trenčín v celom rozsahu a sám vo veci rozhodol tak, že obvinenú vzal do väzby z dôvodnej obavy možného ovplyvňovania svedkov, znalcov alebo iných osôb a nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ spresnila hovorkyňa.

Právny zástupca Moniky J. Peter Erdös upozornil, že zatiaľ čo Najvyšší súd ešte skôr nahradil jeho klientke väzbu probačným dohľadom vo veci, kde je stíhaná za obzvlášť závažný zločin, v tomto prípade mal KS Trnava iný pohľad. „Tu súd povedal, aj keď som sa s tým mal možnosť oboznámiť len ústne, že by nedošlo k naplneniu účelu väzby jej nahradením probačným dohľadom,“ podotkol.

Nesúhlas s rozhodnutím

Erdös s rozhodnutím krajského súdu nesúhlasí.

„Je ťažko predstaviteľné, že osoba, ktorá nosí náramok a je kontrolovaná 24 hodín denne, sedem dní v týždni a je povinná zdržiavať sa v byte, pričom ho nesmie opustiť bez toho, aby to odsúhlasil probačný a mediačný úradník, aby mala akúkoľvek možnosť kohokoľvek ovplyvniť,“ zdôraznil. Ďalej vyhlásil, že Monika J. si uvedomuje, že akékoľvek drobné porušenie probačného dohľadu by znamenalo jej opätovné vzatie do väzby.

Obvinená je momentálne hospitalizovaná na psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Zo zdravotných dôvodov sa v pondelok nezúčastnila na verejnom vypočutí. „KS v Trnave rozhodol tak, že bude vykonávať väzbu v Ústave na výkon väzby Leopoldov. Neviem, ako budú ďalej postupovať orgány, ale som presvedčený, že musia ďalej skúmať jej zdravotný stav aj v čase, keď ju budú prijímať do daného ústavu tak, aby jej bola poskytnutá taká zdravotná starostlivosť, ktorú si momentálne vyžaduje,“ doplnil.

Senát KS v Trnave v pondelok zrušil rozhodnutie OS v Trenčíne, ktorý 7. marca rozhodol o prepustení Moniky J. z policajného zadržania s tým, že má po prepustení nosiť monitorovací náramok.

Monika J. je obvinená aj v akciách Búrka a Víchrica. Vo väzbe bola od marca minulého roka, keď NAKA zasahovala v rámci akcie Búrka 11. marca 2020. Zadržaných bolo vtedy 13 sudcov.

