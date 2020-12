15. december 2020 Milan Hanzel Správy Politika Je na tom rovnako ako jeho stranícky šéf: Do karantény zamieril aj Erik Tomáš!

Pred pár hodinami uviedol expremiér Peter Pellegrini, že má pozitívny test na koronavírus. Lídra strany Hlas-SD nasledoval aj jeho stranícky kolega Erik Tomáš.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

V utorok popoludní sme priniesli článok o to, že COVID-19 ohlásil aj šéf strany Hlas-SD. Do izolácie musel ísť aj jeho kolega.

Je v karanténe

Zdá sa, že koronavírus si skutočne nevyberá, čoho dôkazom je aj pozitívny test Erika Tomáša. Aj on to uviedol na sociálnej sieti. „Priatelia, bol som pozitívne testovaný a okamžite som sa utiahol do karantény,“ hlási z izolácie poslanec Tomáš. Vo videu, ktoré zverejnil na Facebooku ešte ďalej dodáva: „Informoval som svoje posledné kontakty a tiež kanceláriu NR SR.“

Aký má priebeh? „Ten je zatiaľ mierny, tak mi držte palce a hlavne zostaňte zdraví, a hlavne vy sa opatrujete, nech máte pekné Vianoce,“ uzavrel Erik Tomáš.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk