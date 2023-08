9 Galéria Zdroj: Facebook.com/Matthieu Ricard Je NAJŠŤASTNEJŠÍM človekom a fascinuje doktorov: Budhistický mních sa drží tohto RECEPTU Matthieu Ricard má niečo, čo by chcel dosiahnuť každý. Vnútorné šťastie. Verí, že ho máte na dosah tiež, nech už žijete kdekoľvek. 26. august 2023 Magazín Lifestyle

26. august 2023 Magazín Lifestyle Je NAJŠŤASTNEJŠÍM človekom a fascinuje doktorov: Budhistický mních sa drží tohto RECEPTU Matthieu Ricard má niečo, čo by chcel dosiahnuť každý. Vnútorné šťastie. Verí, že ho máte na dosah tiež, nech už žijete kdekoľvek.

Budhistický mních je dlhodobo považovaný za „najšťastnejšieho muža na svete“ či majiteľa „najšťastnejšieho mozgu“. 77-ročný Francúz, autor populárnych kníh o šťastí, sa totiž pred niekoľkými rokmi zúčastnil experimentu na Wisconsinskej univerzite, kde si nechal preskúmať svoj mozog.

Výsledok? 256 senzorov na jeho hlave odhalilo, že jeho mozog dokáže počas meditácie vyprodukovať také úrovne gama vĺn, ktoré doteraz neboli zaznamenané v žiadnej odbornej literatúre zaoberajúcej sa neurológiou.

Vie prežívať emócie

Gama vlny (40 – 100 Hz) pritom zohrávajú dôležitú úlohu pri učení a pamäti. Snímky preukázali vysokú aktivitu v jeho ľavej časti prefrontálnej kôry. Tá sa spája s prežívaním šťastných emócií.

Jeho meno sa naraz začalo skloňovať vo všetkých jazykoch a preto sa Ricard rozhodol, že sa po toľkej publicite stiahne do úzadia. No zatiaľ, čo odborníci doteraz krútia hlavou, on sa túži podeliť so svojím jednoduchým receptom na šťastie.

Matthieu Ricard praktizuje jednoduché 15 minútové cvičenie, ktoré udržuje jeho mozog v ten najlepšej forme. Čo robí? Dočítate sa to na druhej strane.

