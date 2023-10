77 Galéria Zdroj: TASR/Pavol Zachar Je ROZHDODNUTÉ: Voľby vyhral FICOV Smer pred progresívcami a Hlasom! FIASKO pre Sme rodina Víťazom parlamentných volieb by mal byť Smer-SD, ktorý získal 23,31 percenta hlasov. Za ním skončilo Progresívne Slovensko s 16,98 percentami a Hlas-SD s 14,98 percentami hlasov. 1. október 2023 han Správy Politika

1. október 2023 han Správy Politika Je ROZHDODNUTÉ: Voľby vyhral FICOV Smer pred progresívcami a Hlasom! FIASKO pre Sme rodina Víťazom parlamentných volieb by mal byť Smer-SD, ktorý získal 23,31 percenta hlasov. Za ním skončilo Progresívne Slovensko s 16,98 percentami a Hlas-SD s 14,98 percentami hlasov.

Kto do parlamentu?

Do parlamentu sa ešte dostala koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí so ziskom 9,02 percenta, KDH s 6,91 percenta, SaS s 6,18 percentami a SNS s 5,67 percentami. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR po sčítaní takmer všetkých (99,2 percenta) okrskov na Slovensku. Volebná účasť dosiahla 68,06 percenta.

Tesne pred bránami parlamentu ostala Republika so ziskom 4,8 percenta a Aliancia so 4,46 percenta. Pod tromi percentami hlasov sú Demokrati (2,92) a Sme rodina (2,25).

Ďalšie poradie

Ďalšie politické subjekty získali menej ako jedno percento hlasov – ĽSNS (0,85), KSS (0,33), Pirátska strana (0,31), Modrí, Most-Híd (0,26), strany okolo Maďarského fóra (0,11), My Slovensko (0,09), SOS (0,08), Karma (0,08), Srdce – SNJ (0,07), Princíp (0,06), Spravodlivosť (0,04), SHO (0,04), Vlastenecký blok (0,04), SDKÚ-DS (0,02).

