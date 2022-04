Je to tu! Prvá firma na Slovensku zavádza 4-dňový pracovný týždeň

Štvordňový pracovný týždeň konečne dorazil už aj na Slovensko! Na svojich zamestnancoch ho už rok testuje poisťovňa NN. Informuje o tom Startitup.

Nový systém má zamestnancom prinášať vyššiu časovú flexibilitu a menej stresu. Majú pritom na výber z dvoch pracovných režimov. Buď si zvolia 5-dňový pracovný týždeň (7,75 hod./deň) alebo 4-dňový (9,7 hod./deň), v ktorom sa im piaty deň rozráta medzi štyri pracovné dni. Normálny pracovný čas 38,75 hodín týždenne teda zostáva v oboch prípadoch zachovaný.

Rozdelili si aj pracovné sily, a to na dve skupiny – časť zamestnancov pracuje od pondelka do štvrtka a druhá od utorka do piatka.