Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Je tu NOVÁ podoba očkovacej kampane: Cieľom je PORAZIŤ jedného skutočného nepriateľa! Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nasadzuje nový vizuál jesennej kampane na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19. 16. október 2021 Rôzne

Koncept novej fázy kampane reflektuje nálady v spoločnosti, ktorá je značne polarizovaná. Novú podobu majú televízne, rozhlasové i online spoty, ako aj grafika pre printovú a vonkajšiu reklamu. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Nové spoty a grafiky

„Cieľom nových spotov a grafík je poukázať na skutočnosť, že spoločnosť má len jedného skutočného nepriateľa, a tým je nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Jediným účinným riešením, ako nad spoločným nepriateľom zvíťaziť, je očkovanie,“ približuje Eliášová.

Spoty a grafiky sú výsledkom spolupráce s agentúrou MUW Saatchi&Saatchi, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Od septembra zároveň ministerstvo zdravotníctva využíva službu adresného informovania o možnosti očkovania v konkrétnych mestách a obciach.

Na základe lokalizácie polohy SIM kariet sú ľuďom starším ako 45 rokov posielané informačné SMS správy o očkovaní v ich obci alebo meste.

Porazme ho, kým nás neporazí

Nasadením nových spotov a grafík sa dopĺňajú aktivity, ktoré ministerstvo kontinuálne realizuje. V priebehu septembra bolo do schránok občanov Slovenska doručených viac ako 1,2 milióna SIPO dokladov s výzvou na očkovanie, Úrad verejného zdravotníctva SR rozposlal SMS notifikácie o zmenách v COVID automate s pozvánkou na očkovanie a v médiách bol nasadený globálny spot UNICEF o podpore očkovania.

Do zariadení sociálnych služieb boli vďaka spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR distribuované informačné brožúrky o očkovaní, ktoré odpovedali aj na najčastejšie kladené otázky.

Poberateľom starobných dôchodkov v hotovosti boli doručené letáky a ďalšie letáky boli distribuované do schránok vo vybraných regiónoch s najnižšou zaočkovanosťou.

„Ako keby sa za posledný rok nakazila covidom celá naša spoločnosť. Klesá dôvera v inštitúcie a solidarita z prvej vlny je už dávno zabudnutá. Teraz na prahu tretej vlny už nemá vyznám stavať komunikáciu na racionálnych benefitoch očkovania – všetko už bolo dávno povedané v médiách a na sociálnych sieťach. Preto sme sa v MUW rozhodli zvizualizovať antihrdinu v podobe covidu a pripomenúť, že ak nás tu nemá všetkých časom poraziť, musíme sa spojiť a poraziť my jeho. A vakcína je zatiaľ jediným rozumným riešením. To však neznamená, že by sme rezignovali na racionálne benefity očkovania, v ďalších kampaňových kanáloch venujeme priestor aj im,“ vysvetľuje COO agentúry Kamil Charvát.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR