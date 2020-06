24. jún 2020 Zo Slovenska Je za prudkým nárastom nakazených druhá vlna epidémie? Minister Krajčí reaguje

Posledný nárast infikovaných na nový koronavírus nepotvrdzuje, že by na Slovensku bola druhá vlna epidémie.

Zdroj: Dnes24.sk

Pred stredajším rokovaním vlády v súvislosti s novými číslami pozitívnych prípadov to uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO).

Poukázal na to, že v rámci nových pozitívnych vzoriek ide o importované prípady. O sprísnení opatrení sa podľa Krajčího zatiaľ neuvažuje. „Môžem však uistiť, že každý deň situáciu vyhodnocujeme s konzíliom odborníkov,“ uviedol.

Sprísnia kontroly?

V súčasnosti je podľa neho dôležité, aby ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia, najmä z epidemiologicky menej bezpečných krajín, rešpektovali nariadenia hlavného hygienika. Pripustil, že sa vláda zaoberá aj možnosťami sprísniť dohľad ich pohybu na Slovensku.

„Zatiaľ je to v štádiu riešenia, v každom prípade mobilní operátori posielajú takýmto ľuďom v zahraničí upozorňujúce SMS,“ dodal. Prípadné sprísnenie režimu závisí podľa Krajčího od zodpovednosti Slovákov. „Ak budeme zodpovední aj naďalej, myslím si, že môžeme ostať v súčasnom režime uvoľnení,“ povedal.

V prípade osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 sú podľa šéfa rezortu zdravotníctva zabezpečené všetky potrebné protiepidemické opatrenia s cieľom efektívne zamedziť šíreniu ochorenia.

„Regionálne úrady verejného zdravotníctva vyhľadávajú priame kontakty nakazených, tí sa následne testujú na koronavírus, pri úzkych kontaktoch je nariadená domáca izolácia, situáciu máme pod kontrolou,“ doplnil Krajčí.

Čo sa týka mesta Čadca, kde je najviac prípadov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Čadci spolupracuje pri protiepidemických opatreniach so samosprávou, vyšším územným celkom a so školami v Čadci a Krásne nad Kysucou, ktoré sú z preventívnych dôvodov zatvorené.

Ohniská nákazy

„Ohniská nákazy sú podchytené,“ potvrdil minister zdravotníctva. Nárast počtu pozitívnych prípadov bol podľa ministerstva očakávaný, ochorenia pribúdajú v rámci monitorovaných a podchytených ohnísk nákazy.

V tejto súvislosti reagovala aj Čadca. „Vedenie mesta je v pravidelnom kontakte s RÚVZ v Čadci. V okrese Čadca dnes pribudlo sedem pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19. Chceme vás uistiť, že nejde o prípady na území nášho mesta, ale ide o dohľadané kontakty, na základe predchádzajúcich pozitívnych testovaní v regióne. Momentálne naďalej prebieha testovanie detí a zamestnancov dvoch školských zariadení, k dnešnému dňu nepribudol ani jeden pozitívny prípad v našom meste,“ spresnilo mesto na sociálnej sieti.

V utorok (23. 6.) na Slovensku pribudlo 18 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1607 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na stránke covid-19.nczisk.sk.

Spolu sa zatiaľ vykonalo 203.911 testov, počas utorka ich bolo 1257. Celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 1448 ľudí, v utorok nepribudli žiadni vyliečení.

Zdroj: TASR