Jedna dobrá vec vás urobí šťastnými... Život je ako horská dráha. Už keď ste na vrchole môže vás nepríjemne prekvapiť strmý pád. No rovnako keď sa vám nedarí, hádžu vám polená pod nohy, trápite sa...môže prísť jedna dobrá vec a tá vám otočí život o stoosemdesiat stupňov.

Presne o tom je feel-good príbeh od Alexandra Potterovej – Jedna dobrá vec.

Liv Brooksová po rozvode impulzívne vymení svoj londýnsky mestský život za hornatý Yorkshire. Chce začať odznova. No to nie je vždy jednoduché. Z miestneho útulku sa rozhodne adoptovať psíka Harryho, aby jej nebolo tak smutno. Každý deň sa spolu prechádzajú po okolí, aby Liv lepšie spoznala svoj nový domov, a postupne zisťuje, že nie je jediná, ktorej by prospel nový štart. Spoznáva staršieho osamelého pána Valentína, mladého bojazlivého chlapca Stenleyho a Mayu, tínedžerku, ktorá je nahnevaná na celý svet. A veci sa pomaly začínajú meniť.

Jedna dobrá vec je srdcervúci román o priateľstve a hľadaní vlastného šťastia v živote. Ak sa všetko vo vašom živote rozpadá, potrebujete len jednu dobrú vec, ktorá vám pomôže ho dať znovu dokopy.

Alexandra Potterová o svojej knihe:

Jedna dobrá vec je ten typ kníh, ktoré vám po dočítaní urobia dobre na duši. Pohladia vás a zanechajú vo vás pocit, že život nie je až taký zlý a môže byť ešte lepší. Že niekde za rohom možno čaká jedna dobrá vec, ktorá ho ešte vylepší. Že aj keď máte pred sebou výzvy, problémy, ťažkosti, možno vzápätí príde jedna dobrá vec, ktorá vám to všetko pomôže prekonať.

A jednu veľkú úlohu hrá v príbehu pes Harry. Zamilujete si ho…aj keby ste neboli psičkár :-) On bol dôvodom, prečo vstala z postele, keď jej bolo príšerne. Pripla si ho na vôdzku a vykročili spolu neistými krokmi do budúcnosti…

„Našla som priateľstvá tam, kde by som nikdy nečakala, že ich nájdem. Našla som pocit, že niekam patrím, a prišla som na to, aké to je mať domov. A toľko som sa toho naučila! O nádeji a dôvere. O trpezlivosti, o nevzdávaní sa. O žití v tejto chvíli, o robení vecí len tak pre zábavu. O jednoduchej radosti z každého nového dňa a každej ďalšej prechádzky. Ukázalo sa, že k vyliečeniu môjho zlomeného srdca stačil jeden zanedbaný starý pes s tým najväčším a najstatočnejším srdiečkom na svete. Ukázal mi totiž, že nie som sama…“

Milan Buno, knižný publicista

