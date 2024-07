1. júl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Júl začne miernym OCHLADENÍM, no potom to príde! Veľká PREDPOVEĎ počasia na celé leto Chcete vedieť, aké počasie nás na Slovensku čaká počas leta? Sledujte veľkú predpoveď na júl a august.

Je tu začiatok júla a pre mnohých práve teraz štartuje obdobie dovoleniek. Nastal tak čas pozrieť sa, aké počasie nám tohtoročné leto prinesie.

Prvý júlový týždeň

„Hneď prvý júlový deň nezačne ideálne. Nad našim územím sa bude nachádzať studený front, ktorý bude prinášať vlnu búrok. Zároveň začne za týmto studeným frontom prenikať chladnejší vzduch od severozápadu, čo pocítime na teplotách,“ píše iMeteo.sk.

Príliv chladnejšieho vzduchu sa bude stupňovať a naplno ho pocítime v strede týždňa. Pripraviť sa musíme na sychravé a oblačné počasie s teplotami medzi +18 až +25 °C. Celý úvodný týždeň júla by sa mal v strednej a západnej Európe niesť v chladnejšom duchu, než ako je dlhodobý normál. Počas víkendu sa však začne otepľovať a výrazného oteplenia sa potom dočkáme v priebehu budúceho týždňa, ktorý prinesie tropické teploty.

Aké bude leto?

„Dlhodobé numerické modely avizujú, že už budúci týždeň bude po prvom chladnom týždni teplotne nadnormálny. Priemerná teplota by sa od 8. do 15 júla mala na našom území pohybovať dokonca o 3 až 5 °C vyššie ako je normál,“ uvádza server.

Vyhliadky na druhú polovicu júla vravia, že toto obdobie by malo byť o 1 až 3 °C nad normálom, pričom zrážky neprekročia priemerné hodnoty.

„Takýto vývoj môžeme preložiť aj tak, že druhá polovica júla prinesie slnečné a teplé dni, ktoré však budú striedať búrky,“ vysvetľuje iMeteo.sk.

Zásadný zlom nemôžeme očakávať ani počas augusta. Obdobie ako celok by malo byť v Európe o 1 °C teplejšie ako je normál. V južných častiach Európy dokonca až o 2 °C.

August by mal byť dokonca zrážkovo ľahko pod normálom.

„Vyhliadka na prázdniny tak naznačuje, že júl by po svojom chladnom začiatku mal byť teplý s početnými búrkovými dňami. August by mal byť opäť veľmi teplý, no búrok a zrážok by malo byť menej a mesiac tak bude suchší,“ dodáva server.

