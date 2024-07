1. júl 2024 Správy Zo Slovenska Poskytujete ubytovanie odídencom z Ukrajiny? Ministerstvo už príspevok poskytovať NEBUDE Od júla sa skracuje poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca na 120 dní od prvého získania dočasného útočiska na Slovensku.

Dlhšie bude možné príspevok čerpať len v prípade zraniteľných osôb. Výška príspevku zostáva päť eur za noc ubytovania v rodinnom dome alebo byte a šesť eur za ubytovanie poskytnuté v inej nehnuteľnosti, ktorá neslúži na podnikateľské účely. Vyplýva to z novely zákona o azyle a nariadenia vlády.

Nové podmienky

Nové podmienky majú zabezpečiť, aby bola podpora pre odídencov dlhodobo udržateľná a čo najviac adresná. „Súčasný model tejto podpory je poskytovaný širokému okruhu odídencov, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Taktiež je žiaduce, aby sa odídenci čo najskôr zaradili do bežného života a podieľali sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov,“ vysvetlil rezort vnútra.

Zraniteľné osoby

Zraniteľné osoby môžu čerpať príspevok bez časového obmedzenia. Podľa zákona do tejto skupiny patrí člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, osoba so závažným zdravotným postihnutím, senior nad 65 rokov, dieťa do päť rokov, rodič alebo fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa do päť rokov.

Obdobné pravidlá platia na ubytovanie odídencov v azylových zariadeniach, okruh zraniteľných osôb je však užší.

Nárok na vyplatenie príspevku budú mať naďalej vlastníci, respektíve správcovia predmetných nehnuteľností v prípade, že ubytujú odídencov z Ukrajiny bezodplatne na základe uzatvorenej zmluvy o ubytovaní. Ministerstvo dopravy už príspevok za ubytovanie podľa zákona o podpore cestovného ruchu poskytovať nebude.

