7. jún 2024 Rastislav Búgel Politika Kaliňák prezradil DETAILY o zraneniach Roberta Fica: TIETO boli najvážnejšie! Robert Kaliňák prezradil podrobnosti o zraneniach Roberta Fica aj o tom, čo bolo tesne po atentáte najdôležitejšie.

Počas týždňa sa Robert Fico prvýkrát od atentátu prihovoril verejnosti. Detaily o svojom zdravotnom stave však neprezradil. „Útok mi spôsobil vážne poškodenie zdravia, opakované operácie, veľa bolesti a utrpenia,“ povedal len.

Až doteraz sme mali minimum informácií

Viac informácií počas troch týždňov od streľby v Handlovej koncom mája prezradil len Erik Kaliňák. Na mítingu s voličmi v Kysuckom Novom Meste povedal: „Bol som tam na mieste, rozprával som sa s lekármi a boli to milimetre, ktoré rozhodovali o tom, či dôjde k porušeniu niečoho zásadného a bude to fatálne. Trafilo to tenké črevo tak, že síce bolo päťkrát prestrelené, ale lekári vykonali zázraky.“

Najnovšie o zdravotnom stave premiéra prehovoril minister obrany Robert Kaliňák, ktorý bol hosťom v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

Kritický zásah

Minister priznal, že premiér je zoslabnutý a ešte musí naberať energiu. Fica trafili štyri projektily. „Tri lekári nakoniec relatívne rýchlo zvládli a v zásade boli, by som povedal, takého ľahšieho charakteru. Ten jeden spôsobil naozaj vážne poranenia brušnej dutiny a tráviaceho traktu a samozrejme aj pohybového ústrojenstva. Spôsobil vážne poškodenia panvy aj bedrového kĺbu,“ prezradil Kaliňák.

Uviedol, že kombinácia premiérových zranení sťažuje rehabilitáciu.

Fico podľa neho ešte nie je v štádiu, že by sa normálne najedol alebo normálne fungoval celý deň.

Toto rozhodlo!

Podľa Kaliňáka strelné poranenie z takej krátkej vzdialenosti ovplyvňujú tri hlavné faktory. „Prvý je samotná kinetická energia, ktorá je zásadná najmä z takej blízkosti. Potom je to popálenie, ktoré tá horúca guľka spôsobí. Treťou časťou je tlaková vlna, ktorá do toho vlastne strelu vnesie a tým pádom tiež zásadne poškodzuje najjemnejšie krvné riečištia,“ prezradil s tým, že každé zo zranení sa prejavuje v iný čas.

„Strelné zranenie sa vyvíja v čase. Napriek tomu, že stabilizujete pacienta, tak potom sa ten stav prirodzene ešte zhoršuje. Prichádzajú následky. Preto sme tak dlho hovorili o tom, že je to stabilizované, no stále je to veľmi vážny stav,“ vraví minister obrany, podľa ktorého bola rozhodujúca prvá operácia, ktorá aj bola najdlhšia. „Jeho telo odpovedalo na ten zákrok absolútne spontánne pozitívne. Preto sa podarilo urobiť všetky odstránenia tých nebezpečných vecí, ktoré ho zasiahli,“ dodal.

Hovorí o zázrakoch

Robert Kaliňák odhaduje, že Fico by sa do práce mohol naplno vrátiť po letných prázdninách.

„Ukázalo sa, že nemocnica bola schopná poskytnúť najväčších odborníkov, ktorí zvládli túto situáciu bravúrne. Ja som povedal, že sa v Banskej Bystrici stalo niekoľko zázrakov a to je pravda, na tom trvám,“ uzavrel Robert Kaliňák.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

2 Galéria

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Dnes24.sk